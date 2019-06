Rusi chcú prijať zákon o oprávnenosti okupácie Československa: Ako zareaguje Slovensko?!

Ak Rusko prijme zákon o oprávnenosti okupácie Československa, Slovensko by malo podľa Miroslava Beblavého stiahnuť veľvyslanca z Moskvy.

"Ak bolo podľa nich v poriadku obsadiť nás vtedy, hovoria, že je to oprávnené aj dnes. To nemôžeme nikdy prijať," napísal Beblavý na svojom facebooku. Stiahnutie veľvyslanca by podľa poslanca a predsedu Spolu musel podporiť aj predseda NR SR a SNS Andrej Danko. Práve ten často navštevuje Rusko, chváli sa tým, že má dobrý vzťah s predsedom ruskej Dumy Viačeslavom Volodinom, ktorý je na sankčných zoznamoch EÚ pre anexiu Krymu. Informácia sa objavila pár dní pred tým, ako na pracovné cestu do Moskvy a Petrohradu odcestuje premiér Peter Pellegrini.

Český portál Forum 24 dnes informoval, že ruskí komunistickí poslanci opäť pripraviliPoslanci ruskej Dumy sa podľa Fora 24 zhodli na návrhu zákona, ktorý prizná vojakom, ktorí sa na okupácii zúčastnili, status veteránov ozbrojených síl. S tým sa viažu sociálne výhody. Okrem toho zákon hovorí o "oprávnenom vstupe legálne pozvanej armády".Nie je to prvý raz, čo sa v ruskej Dume objavil takýto návrh zákona. V júni 2016 sa predkladateľ súčasného návrhu Jurij Sineľščikov spolu s Nikolajom Kolomejcevom a Sergejom Rešuľskinom pokúšali uspieť s obdobným zákonom. Slovenský rezort diplomacie vtedy uviedol, že podľa ich presvedčeniaV preambule tejto zmluvy „obe strany odsúdili pošliapanie zásad medzinárodného práva v roku 1968 ako i ďalšie neospravedlniteľné zotrvanie sovietskych vojsk na československom území“.Agentúra SITA so žiadosťou o stanovisko oslovila aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí a premiéra Petra Pellegriniho.