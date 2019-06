Ďalšia séria brutálnych napadnutí v Bratislave: Nepočujúci mladík (22) je vo vážnom stave!

Séria brutálnych útokov nemá konca kraja! Len deň po tom, čo ľudí na Obchodnej ohrozoval ozbrojený muž, došlo k ďalším incidentom.

O napadnutiach informovala na sociálnych sieťach v sobotu Polícia Slovenskej republiky. "Polícia dnes nadránom obmedzila na slobode 39-ročného muža, ktorý verbálne urážal troch mužov z africkej Kene, pľul na nich a vyzýval ich k bitke. Keďže vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu hanobenia rasy a národa, prípad prevzala NAKA," uvádza polícia.

Tam však šokujúce správy z Bratislavy nekončia. "Okolo siedmej ráno na Hurbanovom námestí 28-ročný muž napadol nepočujucého 22-ročného muža. Kopol ho do hlavy. Napadnutý muž utrpel krvácanie do mozgu v spojení s opuchom, je vo vážnom stave." Polícia tvrdí, že prijala zvýšené bezpečnostné opatrenia ešte pred incidentom. Dodáva, že v sobotu v noci vyšle v Bratislave do terénu ešte viac policajtov. „Bohužiaľ, nie je fyzicky možné byť všade a konfliktom ihneď zabrániť,“ uvádza polícia na sociálnej sieti.

Už druhý násilný incident za 24 hodín

Počas 24 hodín ide už o druhý násilný incident, ktorý sa udial v centre Bratislavy. V poobedňajších piatkových hodinách sa na Obchodnej ulici odohral incident, pri ktorom polícia strieľala na páchateľa ozbrojeného nožom. Incident sa začal pred Ministerstvom financií SR na Štefanovičovej ulici. Útočník sa chcel násilím dostať do budovy ministerstva, kde pobodal príslušníka finančnej správy.

Fyzický útok, ktorý sa skončil tragicky, sa odohral na neďalekej Obchodnej ulici aj 26. mája 2018. Vtedy mal Juraj H. napadnúť Filipínca Henryho Acordu. Ten bol takisto kopnutý do hlavy. Na následky zranení v nemocnici neskôr zomrel. Juraj H. bol odsúdený Okresným súdom Bratislava I na trest odňatia slobody vo výške šiestich rokov. Prokuratúra sa odvolala.