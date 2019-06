Golonka sa pustil do slovenského hokeja: Šatan zabudol doniesť hráčov, kanadský tréner nestačí

Legendárny slovenský hokejista Jozef Golonka je známy tým, že servítku pred ústa si nikdy nedáva.

V televíznom štúdiu TABLET.TV sa rozhovoril o účinkovaní slovenskej reprezentácie na domácom šampionáte. Vyjadril sa aj k blížiacej sa voľbe nového prezidenta SZĽH a k Slovanu Bratislava, ktorý sa po dlhotrvajúcich finančných problémoch odhlásil z KHL.

Slovenskí hokejisti na MS nepostúpili do štvrťfinále a na turnaji obsadili deviatu priečku. Mnohí hokejoví odborníci i fanúšikovia však v hre zverencov kanadského trénera Craiga Ramsayho videli obrovský progres. "Progres? Progresívne by bolo, keby sa nám podarilo získať nejakú medailu, alebo aspoň postúpiť do štvrťfinále. Lenže to sme nedokázali, a tak sa vyhovárame na smolu. Buďme objektívni a povedzme si radšej na rovinu, že sme si to uhrali zle sami. Ale tu sa deje pravý opak, médiá oslavujú hru našich a robia z toho hystériu ako po zlatom Göteborgu v roku 2002," rozhovoril sa Golonka.

Hoci slovenskí hokejisti "Žiletku" ani tento rok svojimi výkonmi nenadchli, domáce MS mu ulahodili v inom zmysle. "Boli zorganizované absolútne špičkovo. Toto jednoducho vieme. Nadšený bol aj prezident IIFH René Fasel, s ktorým sa poznám ešte z čias môjho pôsobenia v Davose. Osobne mi povedal, že sme tohtoročný šampionát zorganizovali ďaleko lepšie ako pred ôsmimi rokmi. Takže po tejto stránke to bolo naozaj parádne pripravené podujatie so všetkým, čo k tomu patrí. Reklama skvelá, štadióny vypredané, žiadne incidenty, akurát počasie nebolo ideálne na to, aby sme Bratislavu s Košicami mohli odprezentovať v ešte lepšom svetle. Taktiež škoda, že organizácii nezodpovedal výkon a výsledky našich chlapcov. Ak by sa k nej aspoň priblížili, boli by vo finále," pokračoval 81-ročný bývalý útočník.

Craigovi Ramsaymu, ktorý zasadol na slovenskú striedačku po MS 2017, vypršal po skončení tohtoročného šampionátu dvojročný kontrakt. "Poviem to otvorene. Za to, ako sme obstáli na tohtoročnom šampionáte, by som ho nevinil. Padol do jamy, ktorá tu je už pätnásť rokov. Šatan si myslel, že keď donesie kanadského trénera, tak bude všetko klapať. Lenže zabudol, že musí doniesť aj hráčov, pretože tých nemáme. Tatar sa vypracoval vlastnou usilovnosťou na špičkového hráča, no v jednom mužstve neobstál a až v druhom sa dostal hore. Pánikovi pre zmenu dlhšie trvalo, kým sa spamätal z letného maléru, aby sa do formy dostal až ku koncu sezóny. A kde sú ďalší? Ale aby som sa vrátil k Ramsaymu, zopakujem, ocitol sa v jame levovej, nemal s kým komunikovať, lebo polovica tímu nevie dobre po anglicky a práve komunikácia je mimoriadne dôležitá. Reprezentačný tréner musí byť zároveň osobnosť, ktorú budú všetci hráči akceptovať. Mal by mať vedľa seba bývalého hráča, čo nikdy nerobil revolúciu a vždy bol ochotný reprezentovať a ešte jedného odborníka s vysokou školou, ktorý bude všetko pozorovať a riadiť," zamyslel sa Golonka s tým, že vie, kto by mohol viesť slovenskú reprezentácie, no žiadne mená prezradiť nechcel. "Nebudem nikomu do toho fušovať a navyše nie som za to zaplatený. Keď ma niekto zaplatí a budem brať veľké peniaze, ako niektorí dostávajú aj za to, že nič nerobia, tak potom môžem radiť." Bude Šatan kandidovať za prezidenta SZĽH? Podľa TOHTO sa rozhodne

Koncom júna sa uskutoční kongres SZĽH, na ktorom sa popri iných funkciách bude voliť aj nový prezident hokejového zväzu. "Súčasný prezident Martin Kohút je podľa mňa človek na správnom mieste. Vie zohnať peniaze, je to výborný ekonóm a nevidím jeden dôvod na to, prečo sa chce prezidentskej stoličky zbaviť. Môj názor je teda taký, že práve on je jediný človek, ktorý môže túto funkciu zastávať," myslí si Golonka.

Začiatkom týždňa zarezonovala u hokejovej verejnosti správa, že belasí končia po siedmich rokoch v nadnárodnej KHL. A hoci si v stanovenom termíne stihli podať prihlášku do našej najvyššej súťaže, jeho ďalšia budúcnosť je vinou obrovských dlhov otázna. "Až o takých finančných problémoch som nevedel, o to viac som sklamaný. Jediné, čoho som si bol vedomý je, že hráč KHL má mať minimálny plat osemtisíc dolárov. A to je vážne prehnané. Stále si však myslím, že KHL je a bola by prínosom pre Bratislavu ako mesto. Čiže, pre mňa je to obrovské sklamanie. Lenže teraz sa pýtam. S kým chce hrať Slovan v našej lige, keď nemá k dnešnému ani jedného hráča, trénera, realizačný tím a napokon ani nemá kde hrať? Teraz je isté akurát to, že keď Bratislava stratí hokej, príde o zábavu. Veď napokon, videli sme, čo sa stalo, keď sa futbalový Slovan presťahoval na niekoľko rokov na Pasienky...," uzavrel Golonka.