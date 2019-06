Poslankyňa Európskeho pralamentu Nicholsonová: Toto chce zvládať naraz?

Miestna poslankyňa bratislavského Starého Mesta Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá sa stala poslankyňou Európskeho parlamentu (EP), plánuje vykonávať oba poslanecké mandáty.

Potvrdila to pre TASR. Vzdať sa však musí mandátu poslankyne NR SR.

"Komunikovala som o tom s pani starostkou. Rokovanie zastupiteľstva je raz za mesiac a mne prospeje nestratiť kontakt s komunitou Starého Mesta, v ktorom mám podporu," uviedla poslankyňa. Ak by sa ale v budúcnosti ukázalo, že nebude prácu stíhať, svoje rozhodnutie prehodnotí. "Ak sa po nejakom čase ukáže, že to nebudem zvládať, potom budem riešiť, či sa nevzdám mandátu v zastupiteľstve," priznala Ďuriš Nicholsonová.

Funkcia europoslanca je zlučiteľná a vykonateľná v súbehu s mandátom miestneho poslanca. Potvrdzuje to aj rezort vnútra. "Zákon o obecnom zriadení nebráni poslancovi obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva, aby bol poslancom EP," skonštatovala Petra Friese z tlačového odboru ministerstva.

Nezlučiteľnosť funkcie poslanca Európskeho parlamentu upravujú predpisy európskeho práva. Nezlučiteľné funkcie zahŕňajú vykonávanie funkcie vo vláde alebo v parlamente členského štátu EÚ, Európskej komisii, na Súdnom dvore EÚ, v Európskej centrálnej banke, na Dvore audítorov a v Európskej investičnej banke. "Zákaz výkonu funkcie poslanca EP majú aj aktívni úradníci inštitúcií EÚ alebo orgánov zriadených na základe zmlúv o EÚ na spravovanie prostriedkov Spoločenstva," doplnila Soňa Mellak, tlačová tajomníčka Kancelárie EP na Slovensku.

Problém s tým nemá ani staromestská starostka Zuzana Aufrichtová. "Vedenie Starého Mesta prepája všetky úrovne - komunálnu, mestskú, župnú, národnú a teraz, prostredníctvom Lucie Ďuriš Nicholsonovej, aj európsku," poznamenala Aufrichtová, ktorá v tom vidí priestor na synergiu, napríklad v téme ochrany ovzdušia a zavádzania nízkoemisných zón.

Poukázala tiež na fakt, že europoslancom vzniká nárok na nájom kancelárie v krajine, z ktorej pochádzajú. Poslankyňa prejavila záujem investovať tieto prostriedky do priestoru v Starom Meste, kde by okrem administratívnej funkcie realizovala aj verejné stretnutia a workshopy s obyvateľmi, čím by sa mestská časť prepájala s Bruselom. Šéfka staromestskej samosprávy zámer na vytvorenie komunitného centra víta.

Vo funkcii riaditeľa Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) by mal ostať aj Marián Viskupič, ktorý sa po májových eurovoľbách stal náhradníkom a ako poslanec mieri do NR SR. "So županom Jurajom Drobom hľadáme riešenie, aby výkon môjho poslaneckého mandátu nenarušil dobre rozbehnutý vlak na Bratislavskom samosprávnom kraji," poznamenal Viskupič.