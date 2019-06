Príroda ukázala svoju silu: Dôvod, prečo sa golf nehrá počas búrky

Golf vie byť niekedy poriadne nebezpečný šport.

Organizátori museli prerušiť ženské golfové US Open kvôli zlému počasiu. A toto rozhodnutie sa ukázalo ako správne, pretože nasledovala mohutná búrka a blesky sa nevyhli ani greenom.

Video, ktoré zverejnila Americká golfová asociácia ukazuje, ako blesk zasiahol strom v blízkosti ihriska. Scary scene during the weather delay at the #USWomensOpen. Players and fans are safe, and play is about to resume. pic.twitter.com/wAW3ivGjKv — USGA (@USGA) 31. mája 2019

Fanúšikovia v komentároch opäť zabodovali. "Zdá sa, že tento blesk toho spravil viac ako blesky (Tampa Bay) v tohtoročnej NHL," napísal jeden z nich pod video. "Pravdepodobne tá najzaujímavejšia vec, čo sa vám môže stať pri hraní golfu," neodpustil si poznámku jeden z vtipálkov.