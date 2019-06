Mamička sa po pôrode chcela dať vylepšiť: Po sfušovanej operácii prežíva najväčšiu nočnú moru

Sheriah Harrison takmer umrela na infekciu po tom, ako absolvovala zlacnenú „mamičkovskú“ kozmetickú operáciu v Turecku.

Podstúpiť mala liposukciu, zmenšenie pŕs a odstránenie bruška. Všetky zákroky ju vyšli o 7-tisíc libier lacnejšie ako v Británii. Po život ohrozujúcej infekcii a otvorenej rane, s ktorou ju doktori zanechali, varuje ľudí o rizikách lacnejších variant operácií. „Myslela som si, že umriem, môžem byť rada, že som ešte medzi živými,“ rozpráva pre portál Mirror.

Len pár dní po operácii jej napuchlo brucho a musela podstúpiť zákrok, ktorý jej vyčistil zapálenú ranu. Doktori jej povedali, že má otravu krvi, kvôli čomu jej museli nechať obrovskú ranu otvorenú, aby ju mohli čistiť štyrikrát za deň. „Je to nechutné, ostala som traumatizovaná. Nemôžem už žiť normálny život a to ma ničí,“ vyjadrila sa Sheriah. Teší sa však z toho, že zákrok prežila, a teraz varuje ľudí pred nebezpečenstvami lacných operácií. „Je bezpečnejšie si priplatiť,“ hovorí. Podľa nej je to ako hra ruskej rulety, kde je vysoká šanca, že umriete.

Mamička si chcela dať odstrániť strie a nadbytočnú kožu, ktorá jej po tehotenstve zostala. Neznášala to, ako jej brucho vyzeralo, vždy sa ho snažila zakryť. 8. októbra minulého roku odletela do Turecka, kde podstúpila nevydarený zákrok. V budúcnosti bude potrebovať ešte jednu plastickú operáciu, aby zakryla jazvy, ktoré jej ostali. „Jazva na mojom bruchu je obrovská a prekáža mi v pohybe,“ tvrdí Sheriah. Nemôže sa predkloniť, pretože trpí bolesťami. Operáciu, ktorá ju čaká, podstúpi v Británii a radí všetkým ostatným, aby urobili to isté. „Ak uvidíte dobrú ponuku, poriadne si ju premyslite. Hazardujete totiž so svojím zdravím,“ varuje ostatných ľudí.

Sheriah sa sťažovala na klinike, kde sa nepodarená operácia konala, no nedostala žiadnu odpoveď.