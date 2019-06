Detaily drámy na bratislavskej Obchodnej ulici, muž s nožom v ruke kričal: Zabijem vás všetkých!

Hrôza a zdesenie! Počas piatkového popoludnia sa Obchodnou ulicou ozývali krik a výstrely.

Podľa očitých svedkov muži zákona vytiahli zbrane na ozbrojeného muža s nožom, ktorý sa im odmietol vzdať. Padlo asi päť výstrelov, pričom jeden z projektilov zasiahol okoloidúcu tínedžerku (15). Páchateľ sa mal potom sám bodnúť do brucha.

Podľa slov svedkov muž v strednom veku išiel po Obchodnej ulici a vykrikoval: „Všetkých vás zabijem.“ „Ten konflikt musel začať už niekde pri Kollárovom námestí, počula som, ako niekto kričí - pozor, má nôž,“ povedala svedkyňa, ktorá videla dvoch policajtov idúcich za ozbrojeným mužom. „Nechápem, prečo nezakročili skôr, len išli za ním a nič neurobili,“ dodala svedkyňa, ktorá si myslí, že muž bol pod vplyvom alkoholu alebo drog.

„Podľa mňa nebol pri zmysloch, vyzeral ako nepríčetný,“ dodáva. V blízkosti novinového stánku na Obchodnej ulice sa medzi policajtmi a ozbrojeným mužom rozpútal ostrý konflikt. „Najprv som na ulici počul strašný krik, a keď som pozrel z okna, odrazu stáli proti sebe, policajt a ten muž. Chlapík sa na neho zahnal nožom a policajt začal po ňom strieľať,“ prezradil očitý svedok, podľa ktorého jeden z výstrelov zasiahol muža do nohy.

„Bolo to ako vo filme, ľudia na ulici sa behom sekundy rozpŕchli na všetky strany,“ dodáva. Ďalší svedok videl, ako sa nebezpečný páchateľ sám bodol nožom. „Videl som, ako vytiahol nôž a bodol sa ním do brucha, všade bolo plno krvi,“ opísal hrôzostrašné chvíle.

Postup policajtov preveria

O streľbe na Obchodnej ulici informovala polícia. „Dnes v čase okolo 15.15 hod. sme prijali informáciu o mužovi, ktorý mal na Námestí slobody nožom napadnúť a zraniť zamestnanca bezpečnostnej služby Finančnej správy. Následne sa ozbrojený muž presunul na Obchodnú ulicu, kde ho spozorovali privolaní policajti. Pretože agresívny muž nožom ohrozoval okoloidúcich ľudí, ako aj samotných policajtov, títo po opakovaných výzvach použili proti nemu služobnú zbraň. Postrelený muž si následne sám spôsobil aj bodné poranenia brucha. Pri zákroku policajtov došlo aj k zraneniu nezúčastneného 15-ročného dievčaťa, ktoré bolo prevezené do nemocnice a je mimo ohrozenia života. Postup policajtov preveruje Úrad inšpekčnej služby MV SR,“ uviedla bratislavská krajská hovorkyňa polície Veronika Slamková.

Celému incidentu mal predchádzať konflikt muža so zamestnancom Finančnej správy, ktorá k tomu zverejnila svoje stanovisko. „Útočník sa chcel násilím dostať do budovy ministerstva. Tú strážia colníci z Finančnej správy. Útočník priamo pred budovou ministerstva pobodal príslušníka Finančnej správy. Náš kolega je hospitalizovaný v nemocnici, našťastie, bol pri vedomí," uviedla Finančná správa.

„Záchranná zdravotná služba ošetrila dvoch mužov a neplnoleté dievča. Jeden z mužov bol v kritickom stave a v umelom spánku prevezený do nemocnice, druhý zranený muž bol počas prevozu pri vedomí," uviedla hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Policajt nesmie ohroziť nevinných

Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie PZ

Zákon o policajnom zbore upravuje postupy, kedy môžu použiť policajti služobnú zbraň. Formulácia, že nesmie byť použitá zbraň na verejnom priestranstve, nie je. Je to upravené tým spôsobom, že nesmie byť ohrozený život a zdravie ďalších osôb. Nie je striktne nikde napísané, že by nemohli na takom mieste použiť zbraň. Sú to však veľmi citlivé situácie. Každé použitie zbrane policajtom sa vyhodnocuje minimálne nadriadeným. Ak je tam akékoľvek podozrenie, to bolo neadekvátne, musí sa to riešiť či už v disciplinárnom, alebo inom obdobnom konaní. Policajt to nemá v takých chvíľach jednoduché.