Nečakaná smrť herečky Petöovej († 50): Rakovine statočne vzdorovala dva roky

Slovenský šoubiznis zasiahla zdrvujúca správa. Herečka Silvia Petöová († 50), ktorá sa v posledných rokoch stiahla z výslnia do ústrania, prehrala boj s rakovinou prsníka. Šokujúcu informáciu potvrdila Novému Času televízia Markíza, v ktorej úspešných projektoch sa umelkyňa pred časom objavila.

Petöová († 50) bola v minulosti známou televíznou tvárou, no pred rokmi sa rozhodla stiahnuť do úzadia. Mala totiž zvádzať ťažký boj s vážnym ochorením, o ktorom tušil len málokto z jej okolia. Petöovej náhly odchod zo sveta nám včera večer potvrdil šéf PR a marketingu televízie Markíza Michal Borec. ,,Televízia Markíza vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a všetkým blízkym. Sme hlboko zasiahnutí nečakaným a priskorým odchodom našej kolegyne a pre mnohých z televízie aj priateľky. Nech odpočíva v pokoji,“ uviedol pre Nový Čas.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa našich informácií umelkyňa dva roky statočne čelila rakovine prsníka, kvôli ktorej sa stránila akejkoľvek spoločnosti. „Veľmi s tým bojovala a vyzeralo to byť na dobrej ceste,“ povedal nám zdroj z okolia šarmantnej ryšavky, po ktorej zostal 19-ročný syn Filip. Toho mala Silvia s hudobníkom Mariá­nom Varhaníkom. Nečakaný skon zasiahol aj jej kolegov i kamarátov. Herečka Bibiana Ondrejková, ktorá patrila medzi Petöovej blízke priateľky, nechcela smutnej správe uveriť. „

Neviem, či je to pravda, neviem sa jej dovolať, ani mi neodpisuje na esemesky. Len dúfam, že to nie je pravda...“ povedala nám zaskočená. So zosnulou herečkou sa na sociálnej sieti lúčili desiatky ľudí, medzi nimi aj herečka Slávka Halčáková: ,,Silvia moja zlatá... mávam ti do neba... skoro si.“ Petöová sa pred časom mihla v seriáloch RTVS Tajné životy, Rodinné tajomstvá či Kolonáda, no najviac zaujala predovšetkým na obrazovkách Markízy.

Účinkovala v úspešnom projekte Ordinácia v ružovej záhrade, kde si zahrala sestru Tomáša Maštalíra, a uvádzala aj erotickú reláciu Láskanie. Na televízii Doma moderovala ženský magazín L.O.V.E. Ako hostka sa umelkyňa predstavila na doskách Slovenského národného divadla a pôsobila aj v divadlách Astorka - Korzo ´90 a na Novej scéne. Zahrala si vo filmoch Silnejší než já, Zima alebo Noc lukostrelca.