Németh krotí vášne pred finále Ligy majstrov: Anglický futbal by som nepreceňoval

V sobotňajšom finále futbalovej Ligy majstrov 2018/2019 sa v Madride stretnú dve anglické mužstvá – Tottenham Hotspur a FC Liverpool.

Napriek tomu, že aj v stredajšom rozhodujúcom dueli Európskej ligy stáli proti sebe dvaja zástupcovia Premier League – FC Chelsea a Arsenal Londýn (4:1), niekdajší slovenský reprezentant a hráč so skúsenosťami z klubovej kariéry v Anglicku Szilárd Németh si nemyslí, že by na kontinentálnej pohárovej scéne dochádzalo k tzv. striedaniu stráží.

„Ja by som anglický futbal až tak nepreceňoval. V Európe sú stále špičkové mužstvá ako FC Barcelona, Real Madrid, Juventus Turín či Paríž St. Germain. Najnovšie dokázal veľké veci aj Ajax Amsterdam. Niekedy je to aj o šťastí a teraz to takto vyšlo na anglické finále,“uviedol pre agentúru SITA 41-ročný rodák z Komárna.

Németh potvrdil známu vec, že kluby finalistov LM majú dostatok finančných prostriedkov, aby mohli mať tých najlepších hráčov. „Treba povedať, že aj keď je v Anglicku mnoho cudzincov, v ostatných rokoch dokážu dobre zásobovať reprezentáciu mladými hráčmi. Anglické finále LM by nemuselo byť na škodu. Oba tímy dokážu hrať pekný kombinačný futbal, takže verím, že uvidíme atraktívny zápas,“ doplnil.

„Szili“ si v dueli na štadióne Wanda Metropolitano želá hlavné futbalové korenie v podobe gólov. „V hľadisku bude aj môj syn, a tak si hlavne kvôli nemu prajem, aby padlo veľa gólov. Vybrali ho v rámci jedného projektu, takže sa zúčastní na tomto finále. Osobne mi ide o to, aby som videl dobrý futbal. Nefandím ani jednému z týchto mužstiev,“poznamenal Németh. V minulosti vynikajúci kanonier strávil päť rokov v anglickom FC Middlesbrough (2001-2006), za ktorý v 133 súťažných stretnutiach zaznamenal 26 gólov. Skóroval aj proti obidvom finalistom tohtosezónnej edície LM, proti Tottenhamu dokonca dvakrát.

„Pamätám si všetky góly proti týmto mužstvám. V Liverpoole som strelil gól pri remíze 1:1, bolo to v závere sezóny 2004/2005 a ešte sme bojovali o Pohár UEFA. Na Anfielde som dal gól na 1:0 pre nás, nakoniec sme remizovali. Proti Tottenhamu som odohral jeden z mojich najlepších zápasov, vyhrali sme 5:1 – strelil som gól, vybojoval penaltu a prihral na dva zásahy. Proti Tottenhamu som sa potom strelecky presadil ešte raz, doma sme vyhrali 1:0. Celkovo som proti týmto tímom zaznamenal dôležité góly,“ zakončil Szilárd Németh