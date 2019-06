Kráska zverejnila nevinnú fotku s priateľom, to ešte netušila, čo bude nasledovať: Tá správa jej vyrazila dych

Selina Azam uverejnila na Snapchate fotky, ktoré okamžite oľutovala.

Na fotke ležala na posteli so svojím partnerom a nohy mali navzájom prepletené. Nevinný príspevok sa ale zmenil na drámu, keď ju kontaktovala neznáma žena tvrdiaca, že nohy na zábere patria jej partnerovi Kieranovi.

Selina sa obraňovala, že jej partner sa volá Bradley a na zábere sú stopercentne jeho nohy. Na to jej neznáma žena poslala niekoľko urážlivých správ. „Ako sa poznáte s Kieranom?“ pýtala sa, na čo jej Selina odpovedala, že nevie vôbec, o koho ide. "Keď neviete, o koho ide, ako to, že poznáte jeho meno,“ neznáma žena vytrvala vo svojom útoku, píše portál news.com.

Ukázalo sa, že ju Kieran sleduje na Instagrame a lajkuje jej fotky, no ani to ženu neodratilo. Naďalej sa dožadovala informácie, odkiaľ sa poznajú, na čo jej Selina nevedela odpovedať. "Veľa ľudí lajkuje moje fotky, to neznamená, že poznám každého jedného z nich,“ tvrdila.

Paranoidné otázky neznámej ženy sa zmenili na vulgarizmy a hneď v niekoľkých správach Seline vynadala. Vyzvala ju dokonca aj na „súboj“, no Selina naďalej tvrdila, že fotky patria jej priateľovi Bradleymu. Nakoniec sa žena vzdala a priznala sa, že jej priateľ si z nej robí srandu a často lajkuje fotky iných žien, čo ju vytáča. Pokojný prístup jej nevydržal dlho a zakrátko opäť obvinila Selinu, že sa ich snaží rozdeliť.

Konverzácia, ktorú si Selina odfotila a zavesila na internet, získala cez 53-tisíc lajkov a množstvo ľudí prispelo komentármi, v ktorých si robili srandu z rozzúrenej ženy. Zaujímalo ich hlavne, ako dokázala podľa nôh spoznať svojho partnera. "Aby som bol úprimný, aj ja mám nohy... Mohli by byť aj moje,“ vtipkoval v komentári jeden z používateľov.