Pilot Alexandre precestoval celý svet, no Kremnicu už neopustil: Z oblakov rovno do kuchyne

Z oblakov presedlal do kuchyne, no neľutuje. Alexandre Koplewsky (65) bol plukovníkom francúzskych vzdušných síl, kde pilotoval stíhačky.

Aj keď nikdy profesionálne nevaril a ani sa to neučil, pred siedmymi rokmi sa z neho stal šéfkuchár v jednom z kremnických hotelov. Hosťom ponúka rôzne francúzske špeciality ako žabie stehienka či slimáky, slovenským tradičným jedlám však veľmi neholduje.

Francúz s ruskými koreňmi vstúpil po vzore svojho otca do armády. Počas 25 rokov pôsobil ako pilot stíhačky, kde nalietal 4200 hodín, dôstojník v rôznych sekciách štábov a skončil ako pridelenec obrany na francúzskom veľvyslanectve v Bratislave.

Pred 9 rokmi zavítal do Kremnice a už tu ostal. „Ponúkli mi vedenie reštaurácie hotela, a tak som skúšal zaučiť mladých slovenských kuchárov. Vystriedalo sa ich tu 14, no žiadny nebol podľa mojich predstáv, a tak som sa rozhodol variť sám,“ objasňuje Alexandre, ktorý počas pôsobenia v armáde navštívil takmer celý svet.

Patálie s granadírom

„Nikdy predtým som profesionálne nevaril a hlavne nie pre veľa ľudí. Začiatky boli ozaj ťažké. Varenie je náročnejšie ako pilotovanie stíhačky. Je to viac stresujúce,“ smeje sa Koplewsky, ktorý sa zaškoľoval sám, ale získaval rady aj od jedného z najlepších slovenských kuchárov Erika Volku. V kuchyni najradšej improvizuje. Zameriava sa na francúzske špeciality, ako sú žabie stehienka na provensálsky spôsob, slimáky na červenom víne či flambované foie gras s jablkami a hroznom.

Jedálny lístok obmieňa každý deň. Po prijatí nového kuchára, ktorého si Alexandre pochvaľuje, do jedálnička zaraďujú aj slovenské jedlá. Sám ich však nevyhľadáva. „Halušky jem dvakrát do roka, aj to s kapustou. Bryndza mi, žiaľ, nechutí. Neholdujem ani kapustnici,“ prezrádza exvojak, pre ktorého bol na začiatku šok variť grenadír. „Cestoviny so zemiakmi mi nešli dokopy, no chutí to dobre. Najradšej varím plody mora,“ dodal.