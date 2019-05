Štrajk v dopravnom podniku v Prešove: Šoféri ustúpili, už bojujú len o 70 centov

To, čo avizovali, aj splnili. Dve tretiny zamestnancov Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) v piatok celý deň štrajkovali za vyššie mzdy. Pred bránami areálu sa začali zhromažďovať už o štvrtej ráno. Mestská doprava jazdila len sporadicky. Napriek tomu väčšina stálych pasažierov vyjadrovala štrajkujúcim podporu.

Do štrajku sa zapojilo 237 z 320 zamestnancov. Prichádzali postupne, tak ako im začínala pracovná zmena. Do podniku ich však nepustili, lebo tým, ktorí sa vopred prihlásili k štrajku, vymenili pracovné zmeny. „My však prichádzame pred brány podniku rovnako, ako keby sme išli do roboty a spred podniku odchádzame až po skončení naplánovanej zmeny,” vysvetlil šéf odborárov Daniel Straka.

Zo šoférov, ktorých je 190, štrajk nepodporila necelá štyridsiatka. Štrajkujúci na nich pri opúšťaní podniku na vozidlách pískali a pokrikovali. Došlo aj k slovným hádkam. Jeden z vodičov, ktorí štrajk nepodporili, sa pristavil s autobusom, stiahol okienko a reagoval na kritizujúcich kolegov. „Vulgárni buďte doma,” zakričal štrajkujúcim, ktorí ho vypískali.

Vodiči sa sťažujú, že ich platy sú nízke. Väčšina sa zhodla, že aj s príplatkami za víkendy dostávajú približne 700 € v čistom. Na hodinu to vychádza 4,04 € v hrubom. Pôvodne požadovali zvýšenie hodinovej mzdy o 0,70 € od 1. júla, a o ďalších 0,30 € od nového roku. „Už sme v rámci dobrej vôle upustili od požiadavky, aby nám pridali od 1. januára 0,30 €, napriek tomu sme sa nedohodli,” pripomenul odborár.

„My môžeme ponúknuť len zvýšenie o 0,40 €. Ak by sme mali splniť požiadavky štrajkujúcich, potrebovali by sme na tento rok od mesta Prešov 500 tisíc €, o tom by museli rozhodnúť poslanci,” vysvetlil riaditeľ DPMP, Peter Janus. Aký bude ďalší postup nespokojných zamestnancov, sa ešte nerozhodlo.

Obyvatelia: Vyšší plat si zaslúžia

Lenka Smetanková (36), obsluha čerpacej stanice:

Aj keď mi štrajk mierne skomplikoval život, som na strane vodičov. Vyšší plat si zaslúžia.

Jozef Balucha (34), administratívny pracovník:

Nemyslím si, že by vodiči mali prehnané požiadavky. Jedno euro na hodinu nemôže mesto zruinovať. Určite som na strane vodičov.

Adam Rovaš (17), študent:

Skomplikovalo mi to život. Musím čakať donekonečna, kým príde autobus. Nie som z toho nadšený.

Výbor rozhodne, ako budeme postupovať

Daniel Straka (38), odborový predák:

Som rád, že sme sa tu stretli v takom počte. Riaditeľ nás nevpustil na pracovisko, hoci štrajk je o tom, že zamestnanec prestane robiť alebo prácu preruší. Po ukončení štrajku vydáme vyhlásenie, čo zamestnávateľ porušil. Zatiaľ to vidíme na marenie štrajku.

Výbor rozhodne, ako budeme postupovať. Našou hlavnou požiadavkou je navýšenie tarifnej mzdy o 70 centov od 1. 7. 2019. Pôvodne sme chceli od nového roka ďalších 30 centov, riaditeľ vo štvrtok dostal od nás nový návrh s tým, že od požiadavky na ďalšie zvýšenie platu od januára netrváme.