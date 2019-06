GM slovenských hokejistov Miro Šatan: Čakám, ako sa rozhodne Kohút!

Na chvíľku vypol. Generálny manažér hokejových reprezentov Slovenska Miroslav Šatan (44) relaxoval včera v rakúskom stredisku Mondsee pri golfe.

Jeho meno sa po skončení MS 2019 v Bratislave a Košiciach neustále spomína v súvislosti s kandidatúrou na prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. To, či sa koncom júna na volebnom kongrese bude o tento post uchádzať, však stále nepotvrdil.

? Ako s odstupom času hodnotíte MS, kde Slovensko nepostúpilo do štvrťfinále?

- Neboli sme od toho ďaleko. Predtým ako sa tam človek dostane, musí byť k tomu asi blízko. Krásne to vidieť na príklade Švajčiarov za posledných desať až pätnásť rokov, keď boli vždy na hrane, a teraz sú tam už pravidelne. My sme po šiestich rokoch odmlky urobili správny krok, boli sme blízko a dúfam, že čoskoro sa do bojov v play-off zapojíme opäť.

? Ťažko sa vám potom pozeralo na štvrťfinále bez slovenskej účasti?

- Keď som videl súboj Čechov proti Nemcom, pomyslel som si, že sme tam mohli byť my. Bol by to veľmi zaujímavý zápas aj pre divákov.

? Stihli ste už trošku vypnúť od hokeja?

- Zatiaľ nebol čas, keďže veľa vecí na nás čakalo. Pred nami je ďalší zaujímavý mesiac, takže sme stále v pracovnom nasadení.

? Je niečo nové ohľadom vašej kandidatúry na post prezidenta SZĽH?

- Čakám, akí budú kandidáti a tiež, ako sa rozhodne súčasný prezident Martin Kohút. Na tieto rozhodnutia sú ešte dva týždne. Bude sa to riešiť expresne rýchlo a čoskoro bude kandidátka jasná.

? Viete si predstaviť, že budete na čele zväzu?

- Zatiaľ si to nepredstavujem. V ďalších dvoch týždňoch však bude určite veľa diskusií o rôznych možnostiach. Taktiež hlavná téma väčšiny rozhovorov bude o tejto téme, keďže doteraz na to nebol čas. Momentálne čakáme hlavne na to, ako sa vyjadrí Martin Kohút.

? A ak nepotvrdí kandidatúru?

- Tak sa budeme baviť o tom, čo ďalej.

? Očakávate zákulisné ťahy?

- Spomína sa veľa mien, no nikto konkrétny sa ešte neprihlásil.

? Ako hodnotíte vystúpenie Slovana z KHL a jeho presun do kvalitatívne výrazne nižšej slovenskej ligy?

- Pre hráčov, ktorí hrali v KHL, to bude škoda. Na druhej strane pre Tipsport ligu bude prínos, ak sa Slovan v krátkom čase dokáže vysporiadať so všetkými prekážkami. Uvidíme, ako to bude vyzerať, no liga so Slovanom bude živšia, zaujímavejšia a možno i navštevovanejšia. Ak ju Slovan bude hrať dva-tri roky, mohol by potiahnuť vyššie aj úroveň súťaže.

? Nebude odchod z KHL škodou pre reprezentáciu?

- Chalani tam mali možnosť odohrať 60 mimoriadne ťažkých zápasov. Možno takých, aké zažívajú na reprezentačnej úrovni. Z tohto pohľadu to bude strata, pre vývoj hráčov ako Sukeľ, Lunter, Liška i ďalších bola KHL výborná. Museli rýchlo prispôsobovať svoje návyky a učiť sa nové veci, aby dokázali držať krok s ostatnými.