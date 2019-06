Velez-Zuzulová otvorene o výchove syna: Slovenčina je u nás doma povinná

Žiari šťastím! Úspešná slovenská alpská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová (34) si rodičovstvo nevie vynachváliť.

S osemmesačným synčekom Julesom Gejzom si v piatok odskočila na výlet do rakúskeho Mondsee, kde sa zúčastnila golfového turnaja Business Golf Tour 2019. Ako sama priznala, športová kariéra jej nechýba. Sústredí sa už len výlučne na rolu matky.

„Rodičovstvo si užívam naplno. Život sa mi zmenil od základov. Už ale nemám pocit, že by som sa chcela vrátiť a byť aktívna. Užívam si to, kde som teraz. Lyže mi vôbec nechýbajú,“ povedala Zuzulová na jedenástom ročníku prestížneho golfového podujatia. „Adrenalín vo svojom živote mám stále, pretože rodina, to je zase iný druh adrenalínu. Život bez športu však nie je až taký zlý. Tiež má svoje pekné stránky. Preto som sa od neho odstrihla a užívam si teraz môj nový,“ pochvaľovala si šťastná mamička.

Synčeka ale napriek tomu k lyžovaniu vedie už od narodenia. „Či sa mu to bude páčiť, to je len na ňom. Urobím všetko preto, aby bol z neho lyžiar. Už má kúpené aj lyže,“ smiala sa Zuzulová. Malý Jules Gejza sa navyše od narodenia učí hneď dva jazyky. „Ja sa s ním rozprávam len po slovensky a manžel po francúzsky. Je rovnako Slovák ako Francúz, takže po slovensky bude musieť vedieť,“ priznala Veronika.

Na lyžovanie však predsa len úplne nezanevrela. Naďalej aktívne sleduje výkony Petry Vlhovej. „Peťa je úžasná. Je veľmi príjemné pre mňa komentovať, keď sa jej darí. Poznáme sa spolu naozaj dlho. Od začiatku som bola jej fanúšikom. Je úžasné sledovať, ako sa za tie roky vypracovala. Moje rady už nepotrebuje, no vždy sa s ňou rada porozprávam. Obidve sme veľmi hrdé na to, že sme zo Slovenska spravili lyžiarsku krajinu. Tá cesta nebola ľahká,“ uzavrela Zuzulová.