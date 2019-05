Financovanie športu po novom? Siekel hovorí o správnom rozhodnutí

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Tibor Jančula a Dušan Tittel v piatok predstavili návrh zákona o novej forme financovania športu.

Popri súčasnej rozpočtovej kapitole chcú zriadiť verejnoprávny fond po vzore fondu na podporu kultúry, ktorý by dopĺňal súčasné financovanie športu. Predloženie návrhu zákona je vyvrcholenie viacročnej práce, na ktorej spolupracovali odborníci, jednotlivé športové zväzy aj Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).

"Viac ako dva roky sme rokovali o našich predstavách. Najprv sme museli získať informácie od športovcov, takže proces bol veľmi dlhý. Som rád, že aj v rámci politického spektra panuje zhoda, že fond na podporu športu je dôležitý," povedal pre TASR prezident SOŠV Anton Siekel.

Financovanie športu patrí k agendám SOŠV a Siekela teší, že zákonodarcovia čerpali aj z ich námetov. "Mám dobrý pocit z toho, že základné tézy, ktoré sme považovali za dôležité, sú zakotvené. Samozrejme, ide o prvý krok a určite sa nájdu aj kritici, ale podstatné je, že sme sa na túto cestu vydali," uviedol Siekel a v súvislosti s ďalšími víziami dodal: "Boli by sme radi, aby bolo jedného dňa financovanie športu kompletne centralizované. Chceli by sme mať zaregistrované každé euro, aby bolo v evidencii a odborné komisie mohli mať zmapovanú celú problematiku, aby sa problémy neposúvali medzi oddeleniami, to je aj hlavná myšlienka tohto fondu."

Vznik fondu vítajú aj jednotlivé zväzy. Väčšina trpí dlhodobým nedostatok financií, ktoré chýbajú najmä pri práci s mládežou. "Šport je tak finančne podvyživený, že nové prostriedky musí privítať celá športová obec. V súčasnosti sa do športu nedostane viac štátnych peňazí a ani zo súkromného sektora ich veľa netečie, keďže legislatíva tomu nepraje. Preto je tento fond dôležitý. Ideálna by bola existencia ministerstva športu, ale aspoň sa začalo niečo robiť. Veď peniaze do športu budú slúžiť pre deti aj na prevenciu pred ochoreniami, či závislosťami," povedal prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.

Víziu nárastu financií kvitoval aj olympijský víťaz v chôdzi a v súčasnosti predseda Komisie športovcov SOŠV Matej Tóth. On vidí fond ako investíciu do mládeže: "Každé euro do športu sa nám vráti v zdravšej populácii. Odkedy som otvoril svoju akadémiu, viem, aké dôležité je motivovať deti a koľko to stojí peňazí. Vďaka takémuto fondu môžme odbremeniť rodičov a poskytnúť mládeži kvalitnú prípravu."

Tóth pozná problematiku financovania športu na vlastnej koži, no myslí si, že v súčasnosti trpí najmä podpora detí. "Vďaka Zákonu o športe máme na vrcholnej úrovni vytvorené výborné podmienky, netvrdím, že bezchybné, ale v tomto problém nie je. Väčší je podpora športu pre všetkých a deti, tam chýbajú peniaze, pretože ak zväzy riešia prípravu na najvyššej úrovni, na projekty pre mládež chýbajú. Práve fond na podporu športu by mal poskytnúť potrebné zdroje," dodal Tóth.