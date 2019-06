Moderátora Andreja Bičana čakajú krušné chvíle: Hrozba jeho exmanželky Edity sa naplnila

Exmanželia Andrej (44) a Edita (42) Bičanovci sa rozišli v nenávistnej atmosfére a už dlhší čas si nevedia prísť na meno.

Za všetkým stoja ich dve dcéry Anička (12) a Ninka (9), ktoré im súd zveril do striedavej starostlivosti a moderátora ešte k tomu zaviazal platiť výživné, s čím nesúhlasí. A práve preto rozhodnutie súdu už niekoľko mesiacov úspešne ignoruje. Tomu bude zdá sa už čoskoro koniec, nakoľko Editin návrh na „potrestanie“ neplatiča alimentov Bičana má už reálnu tvár v podobe vydania poverenia na začatie exekúcie voči jeho osobe exekútorom. Moderátora tak čakajú pekne krušné chvíle.

Spor Bičanovcov sa zo dňa na deň vyostruje. Na základe rozhodnutia súdu z januára 2019 mal Andrej začať platiť výživné na svoje dve dcéry vo výške 900 eur mesačne. Do dnešného dňa však nezaplatil ani cent. V marci sa tak jeho exmanželka rozhodla podať návrh na exekúciu kvôli nesplneniu si vyživovacej povinnosti.

„Nerešpektuje vykonateľné rozhodnutie súdu, a preto som podala návrh na exekúciu,“ priznala pred dvomi mesiacmi Edita pre Nový Čas. Moderátor sa však bráni a povedal: „Deti sú v striedavej starostlivosti a dám im aj posledné, čo mám. V žiadnom prípade však nebudem financovať podnikanie mojej exmanželky. Deťom zabezpečujem všetko. Dôvod platiť matke do rúk nevidím.“ Bičan si tak svojim „postavením si hlavy“ poriadne zavaril a hrozby jeho exmanželky nadobudli reálne kontúry.

Podľa verejne dostupných zdrojov sa totiž voči Bičanovi dňa 30. apríla 2019 začala viesť exekúcia! O Andrejovi je pritom veľmi dobre známe, že patrí k najlepšie plateným moderátorom na Slovensku a núdzu o peniaze určite nemá. Okrem toho, že vlastní niekoľko nehnuteľností, žije si rozprávkovým životom s mladou milenkou Michaelou.

Pred pár dňami dokonca ohuroval dovolenkou v Amerike, ktorá ho určite stála nemalé peniaze. „Mal platiť od januára, ešte neposlal ani cent. Viem, že je na dovolenke a nestačím sa čudovať, aký to je výsmech zákona o rodine,“ priznala Edita.

Exekútor sa snažil dohodnúť

Ešte pred začatím exekúcie, ktorú má Bičan už mesiac na krku, sa podľa právnika Róberta Bánosa exekútor snažil s moderátorom dohodnúť. „Ešte pred samotným vymáhaním dlžného plnenia je súdny exekútor povinný vyzvať povinného, aby vymáhaný nárok splnil dobrovoľne, a zároveň ho poučí, že ak si povinnosť nesplní z vlastnej vôle, bude k jej splneniu donútený. V prípade, že povinný svoju povinnosť nesplní dobrovoľne, vydá exekútor príkaz na začatie exekúcie,“ vysvetlil Novému Času právnik.

Ohrozené majetky aj účty

Keďže exekúcia sa voči moderátorovi už začala, všetko nasvedčuje tomu, že Andrej s exekútorom spoločnú reč nenašli. Podľa právnika môžu byť v hre nielen Bičanove majetky, ale aj účty. „V prípade, že bola začatá exekúcia, je na exekútorovi, aký spôsob vymáhania dlžného výživného zvolí. Môže dlžníkovi zablokovať bankové účty do výšky vymáhaného výživného, zablokovať nehnuteľnosti, zadržať vodičský preukaz a podobne,“ uviedol Bános.

Zabávač dosiaľ dlhoval exmanželke na alimentoch 4 500 eur. Keďže exekúcia už nejaký čas trvá, vymáhaná suma môže byť už oveľa vyššia. „V upovedomení o začatí exekúcie, ktoré je neplatičovi doručené, je uvedená výška trov, ktoré by mal do 15 dní spolu s výživným od doručenia upovedomenia uhradiť. Ak sa tak nestane v tejto lehote, výška trov narastá približne o polovicu. Rovnako je v upovedomení uvedené poučenie o možnosti podať návrh na zastavenie exekúcie do 15 dní, ako i o možnosti žiadať o povolenie splniť vymáhanú povinnosť v splátkach,“ dodal Bános.

Od rozvodu k exekúcii

Október 2018

Súd Bičanovcov rozviedol a stanovil im striedavú starostlivosť o ich dve dcéry, pričom Andrej mal na deti dokopy platiť 900 eur mesačne.

Január 2019

Rozvod Bičanovcov bol právoplatný a moderátor mal na základe rozhodnutia súdu začať platiť výživné na dcéry od tohto mesiaca. Do dnešného dňa však podľa slov jeho exmanželky neuhradil ani cent a zrejme sa ani nechystá.

Marec 2019

Podľa Edity si Andrej neplní finančné povinnosti na deti Aničku a Ninku, a preto na neho podala prostredníctvom svojej právnej zástupkyne návrh na exekúciu kvôli neplateniu výživného.

Apríl 2019

Podľa verejne dostupných zdrojov sa začala dňa 30. apríla 2019 voči Bičanovi exekúcia za neplatenie výživného. Poverenie na začatie exekúcie vydal Okresný súd Banská Bystrica. Podľa právnika má Bičan na vyplatenie svojej dlžoby lehotu 15 dní. Ak tak neurobí, exekútor začne konať formou, ktorú si zvolí a to, odobratie vodického preukazu, zmrazenie účtov do výšky dlžných alimentov, siahnutie na majetok ai.

Máj 2019

Bičan si užíva luxusnú dovolenku v Amerike s mladou milenkou Michaelou, ktorá ho musela stáť tisíce eur. Po oslovení moderátor priznal, že matke jeho dcér peniaze za alimenty do rúk dávať nebude, čo potvrdila aj jeho ex so slovami, že deťom od januára neposlal ani cent.