Známy režisér a choreograf má hlavu v smútku: Ďurovčík musí riešiť vážny problém

Má hlavu v smútku! Známy režisér a choreograf Ján Ďurovčík (48) je zakladateľom Slovenského divadla tanca.

To už ukázalo svoje umenie po celom svete a diváci z výkonov jednotlivých členov súboru vždy stáli na nohách. Tentoraz je však existencia telesa otázna. Dokonca hrozí to najhoršie, a to úplný zánik! Čo na to samotný Ďurovčík?!

Najprestížnejšie slovenské tanečné divadlo, ktoré existuje už skoro 20 rokov, pravdepodobne ukončí svoje pôsobenie. Slovenské divadlo tanca reprezentovalo svoje umenie po celom svete. Členovia súboru vystúpili v New Yorku, Tokiu, Pekingu, Ríme či v Madride a Londýne. Dôvodom konca sú podľa informácií Nového Času financie. „Divadlo od svojho vzniku nebolo nikdy podporované štátom, ale jeho zakladateľom Ďurovčíkom. Ten ho dotoval z vlastných zdrojov. Situácia je však neúnosná,“ prezradil zdroj Nového Času z prostredia divadla.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tieto informácie potvrdil aj samotný Ďurovčík. „Roky som dokázal tento súbor podporovať z vlastných zdrojov. Bohužiaľ, vzhľadom na moje zdravotné problémy som za posledné tri roky urobil oveľa menej práce, keďže som absolvoval päť operácií. Tým pádom už nemám z čoho toto divadlo dotovať. Ak sa nestane zázrak a nepodporí nás nejaká zo štátnych inštitúcií, budeme musieť skončiť,“ vysvetlil režisér.

Ten narážal na svoje podlomené zdravie. Má za sebou úplnú výmenu bedrového kĺbu a aj naďalej podstupuje rôzne vyšetrenia, pretože nie je z najhoršieho vonku a trápia ho silné bolesti.