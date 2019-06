Robia svet okolo nás lepším

Týrané deti, bezdomovci, nevidiaci, enviro problematika. To sú témy, pred ktorými si ľudia často zakrývajú oči, no bez okolkov sa im venujú neziskové organizácie po celom Slovensku. Práve ich dlhodobú prácu a prínos pre krajinu ocenila Nadácia Orange, ktorá oslavuje už 20 rokov svojej činnosti. Desiatim neziskovkám udelila jedinečné ocenenie Cenu Nadácie Orange.

Nadácia Orange ocenila v bratislavskej Starej tržnici desať neziskových organizácií, ktoré svojou činnosťou zlepšujú podmienky života na Slovensku v oblastiach vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja. „Jubilejný 10. ročník Ceny Nadácie Orange vzdáva poctu mimovládnym neziskovým organizáciám za ich odvahu, líderstvo, inovatívny prístup k riešeniam dôležitých otázok, dlhodobý spoločenský prínos a zviditeľňovanie náročných tém,“ vysvetlila poslanie akcie Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Do 10. ročníka Ceny Nadácie Orange bolo nominovaných 60 mimovládnych organizácií, ktoré navrhli doterajší víťazi. „Z nich potom hodnotiaca komisia vybrala 10 finálnych laureátov, ktorí okrem významného uznania získali aj finančnú odmenu, každý v hodnote 5 000 eur, a tiež umelecké artefakty od šperkárky Andrei Ďurianovej,“ doplnila Cocherová. Viac sa o ocenených neziskových organizáciách dozviete na www.nadaciaorange.sk.

Už 19 rokov pomáhajú týraným deťom

Jednou z ocenených neziskoviek bolo aj Centrum Slniečko, ktoré funguje od roku 2000. Porota ho vyzdvihla za dlhodobé poskytovanie služieb v oblasti prevencie, ochrany a pomoci trýzneným deťom. „V Nitrianskom kraji sme vytvorili komplexný celok, kde pomáhame týraným a sexuálne zneužívaným deťom, alebo rodinám, ktoré sú v kríze. Máme tiež bezpečný ženský domov, kde poskytujeme pomoc obetiam domáceho násilia, kde môžu ženy prísť, sú v bezpečnom prostredí a v anonymite,“ prezradila Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko. Cenu Nadácie Orange získali už po druhýkrát. „Je to pre nás veľká pokora. Na jednej strane ľudia oceňujú to, čo robíme, no na druhej strane musíme stále vytvárať tlak na systém, aby sa zmenil, pretože systém ochrany detí na Slovensku ešte nefunguje tak, ako by sme chceli,“ doplnila.

Aby sa u nás cudzinci cítili ako doma

Porota za posilňovanie postavenia cudzincov na Slovensku ocenila aj Ligu za ľudské práva. „Združujeme prevažne právničky, ktoré sa venujú téme utečencov a cudzincov. Poskytujeme právnu pomoc ľuďom, ktorí u nás žiadajú o azyl a zastupujeme ich v azylovom konaní pred migračným úradom alebo súdom,“ vysvetlila Zuzana Števulová, riaditeľka Ligy za ľudské práva. Okrem toho vysvetľujú ľuďom, čo znamená téma utečenectva a azylu. „Pracujeme s mestami Bratislava, Trnava, Banská Bystrica a Košice na nastavovaní ich integračných politík vo vzťahu k cudzincom, aby sa komunity na území mesta lepšie integrovali,“ doplnila Števulová. Peniaze sa chystajú využiť na zabezpečenie právnej a materiálnej pomoci. „Utečencom potrebujeme zabezpečiť ubytovanie a oblečenie, pretože často majú iba to, čo majú na sebe,“ uzavrela.

Porota ocenila aj organizáciu, ktorej hlavným cieľom je pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. „Ide o to, aby sme ich dokázali začleniť do spoločnosti, aby sa mohli zaradiť, integrovať, aby mohli žiť bežný život, ktorý žije každý z nás,“ vysvetlila Iveta Mišová, riaditeľka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR. Ocenenie bolo pre nich veľkým prekvapením. „Toto ocenenie prijímame s pokorou a veľkou úctou, pretože vieme, že na Slovensku je veľa skvelých organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi a so znevýhodnením rôzneho druhu. Pre nás je to záväzok, ktorý chceme naplniť tým, čo robíme bežne už 39 rokov, a to prácou. Obhajujeme práva a záujmy mentálne postihnutých, robíme vzdelávacie aktivity, venujeme sa ich zamestnávaniu a príprave na zamestnanie,“ doplnila Mišová.

Príprava na ďalší ročník

Po vydarenom jubilejnom ročníku je už v pláne ďalší. „Určite by sme chceli pokračovať v udeľovaní Ceny Nadácie Orange, pretože pre mimovládne organizácie je to veľká príležitosť, kedy sú sami ocenení a dostanú sa do pozornosti verejnosti,“ uzavrela Cocherová.