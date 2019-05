Kauza podozrivej výstavby bratislavského obchvatu: Minister nariadil dodatočné odobranie vzoriek zeminy

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR zrealizuje dodatočné odbery vzoriek v súvislosti so stavbou D4/R7.

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) potvrdil, že sa budú odoberať na viacerých miestach projektu.

Rezort dopravy má problém s recyklátom, ktorý sa má vyvážať na stavbu bratislavského obchvatu. Recyklát sa podľa Érseka používať môže, musí na to však byť vydané povolenie. "Európske normy potvrdzujú, že môže byť recyklát, ale musí byť ten recyklát najprv otestovaný a, samozrejme, musí byť na to nejaké povolenie, aby sa tam mohol vyvážať," podotkol. V prípade, ak sa potvrdí použitie neprijateľných materiálov, koncesionár to podľa jeho slov bude musieť odstrániť.

Vzorky, ktoré podľa Érseka "eventuálne sú na hranici", sú v oblasti Jaroviec. Tam a tiež na ďalších miestach stavby by mali byť odobraté aj dodatočné vzorky za súčinnosti s koncesionárom. "Vieme, že niečo tam je, a to chceme ešte raz identifikovať," skonštatoval šéf rezortu dopravy.

Doplniť ďalšie vzorky násypových materiálov odporučil aj ekoaudit, aby ich výpovedná hodnota bola štatisticky nespochybniteľná, "a to minimálne v časti stavby D4 pri obci Jarovce". Závery ekoauditu tiež hovoria, že z hľadiska procesu EIA (posudzovania vplyvov na životné prostredie) je možné konštatovať neplnenie približne jednej tretiny podmienok uložených v procese EIA na stavbu D4 Jarovce - Ivanka sever. Výsledky rozboru zemín z násypových materiálov na vybraných miestach, výplachov z vŕtacích a betonárskych prác podľa ekoauditu preukázali porušenie technologických postupov z environmentálneho hľadiska a zároveň predbežne potvrdili podozrenie na znečisťovanie životného prostredia.

"My sme v rámci tohto ekoauditu získali dôkaz, na základe ktorého sme podali podnet na špeciálny stavebný dohľad a na Inšpekciu životného prostredia, takže predpokladáme, že oni začnú v tejto veci konať a musia vyhodnotiť ďalšie kroky," priblížil riaditeľ sekcie odboru manažmentu PPP projektov Peter Tvrdoň. Odoberanie vzoriek podľa neho koordinujú aj s Policajným zborom SR. "Aby sme nezmarili vyšetrovanie," dodal.

Érsek podľa vlastných slov apeloval na koncesionára, či súhlasí s výmenou dozoru. Ako dodal, zatiaľ od neho neprišiel "relevantný papier". "Ale my ako ministerstvo môžeme konať nezávisle od toho, či s tým bude súhlasiť alebo nebude súhlasiť koncesionár," vyhlásil minister dopravy. Ak by došlo k výberu nového dozoru, musia byť podľa neho vyzvaní traja a na základe dohody medzi koncesionárom a ministerstvom sa vyberie ďalší dozor.

Financovanie projektu je zároveň na miestach, kde by mohol byť nejaký problém, pozastavené. "Banka im zastavila financovanie dovtedy, kým sa nevysvetlí, či je tam taký materiál alebo nie je tam taký materiál," poznamenal Érsek s tým, že tam, kde je potvrdené, že je všetko v poriadku, sa financovanie naďalej uskutočňuje. Tvrdoň zdôraznil, že koncesionár má stále motiváciu postaviť dielo čím skôr. "To je tá podstata toho PPP, že on nedostane skôr zaplatené, kým nebude otvorená cesta," uviedol.

Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Koncesionár projektu bratislavského obchvatu je spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavný zhotoviteľ stavby je spoločnosť D4R7 Construction. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt). Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Ročná splátka by mala byť vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch aj po zohľadnení inflácie Slovensko vyjsť na 1,76 miliardy eur. Projekt má tvoriť časť diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.