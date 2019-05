Päť rokov sa svojej pýchy ani nedotkol: Pri pohľade na fotky chlapíka ľudia nechápavo krútia hlavou

Ako s tým dokáže existovať? Rovnakú otázku si zrejme kladú ľudia, keď sa pozrú na tohto chlapíka.

Niektorí ľudia venujú roky života štúdiu či športovaniu a potom je tu Lance Wooton (32) z Londýna, ktorý 5 rokov zasvätil pestovaniu svojej najväčšej pýchy - brady.

Začalo sa to v júni 2014, kedy si Lance, vedúci oddelenia IT, nechal narásť bradu, aby sa mohol ako hostiteľ halloweenskej párty obliecť za piráta, píše unilad.co.uk. Do októbra mu brada narástla natoľko, že mu kamarát, ktorý vlastnil holičstvo poradil, aby si zaobstaral nejaké produkty na strnisko.

Neskôr si ho všimla spoločnosť, ktorá ho pozvala do súťaže, a tak sa ocitol medzi samými bradatými chlapíkmi. Celkovo absolvoval vyše 30 súťaží a so svojou prirodzenou mega bradou obsadil druhé miesto v USA a štvrté vo svete.

Lanceova brada púta pozornosť ľudí, ktorí reagujú rôzne. "Niektorí na mňa zazerajú, niektorí híkajú, druhí si myslia, že je to šialené alebo smiešne. Najčastejšie sa ma však pýtajú, ako dlho mi rástla. Nič z tých negatívnych pripomienok sa ma nedotkne, pretože to nezmenilo môj ľúbostný život. Ak by brada mala stáť v ceste láske, bola by to vôbec láska?" pýta sa muž, ktorého brada je momentálne 90 cm dlhá.