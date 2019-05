Český herec Krampol doplatil na dovolenky pri mori: Nevyliečiteľná kožná choroba

Jeho hruď je posiata fľakmi. Jiří Krampol (80) má už päť rokov nevyliečiteľnú kožnú chorobu.

Ako priznal pre denník Aha!, začalo sa to malou škvrnou, z ktorej sa postupne stali väčšie a rozšírili sa mu po hrudníku. Český herec vyhľadal kamaráta lekára. ,,Tak som sa ho pýtal a on mi povedal, že mi chýba pigment,“ povedal Krampol.

,,Tridsať rokov som bol permanentne opálený, pretože som stále chodil k moru. Doktor mi povedal, že môj organizmus si akoby minul to farbivo, takže nemám pigment,“ vysvetlil herec s tým, že škvŕn je nemožné sa zbaviť, ale aspoň ho nesvrbia ani nebolia.

,,Má to aj moja nevesta, ktorá má 28 rokov. Má to veľa mladých ľudí, takže to neznamená, že by som bol dedko a preto to mal,“ uzavrel pre Aha! so smiechom Krampol.

