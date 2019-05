The Reds zabojujú v Madride o šiesty titul, Spurs o prvý

V sobotu 1. júna sa pozornosť nielen anglických futbalových fanúšikov sústredí do Madridu, kde sa na štadióne Wanda Metropolitano uskutoční finále Ligy majstrov medzi Tottenhamom Hotspur a FC Liverpool.

V historicky druhej čisto anglickej finálovej konfrontácii v LM je miernym favoritom minuloročný neúspešný finalista z Liverpoolu, ktorý zabojuje už o šiestu trofej pre európskeho šampióna. Tottenham je vo finále LM, resp. jeho predchodcu EPM vôbec prvýkrát.

V novodobej histórii LM sa čisto anglické finále hralo len raz, v roku 2008 v moskovských Lužnikách uspel Manchester United nad Chelsea Londýn po jedenástkovom rozstrele 6:5 (1:1 pp). Obaja účastníci v apríli predviedli v semifinále skvelé obraty. Výber nemeckého trénera Jürgena Kloppa vyradil FC Barcelona po tom, čo na Camp Nou prehral 0:3 a v odvete na Anfielde slávne triumfoval 4:0. Spurs pod vedením Argentínčana Mauricia Pochettina prehrali doma s Ajaxom 0:1, ale v Amsterdame otočili z prvopolčasového stavu 0:2 na postupových 3:2 vďaka hetriku Lucasa Mouru.

Spurs majú na konte triumfy v PVP z roku 1963, resp. Pohára UEFA (1971/1972, 1983/1984), tá najprestížnejšia klubová trofej ale klubu zo severného Londýna chýba. "Je to niečo, čo by sme radi zmenili. Ten pohľad ako ľudia vnímajú Tottenham ako klub," citovala agentúra AP špílmachra Tottenhamu Christiana Eriksena. Spurs sú 40. klubom, ktorý sa dostal do finále LM/EPM, no prvým nováčikom od roku 2008, keď to dokázala Chelsea. Bývalý argentínsky reprezentačný obranca Pochettino v minulosti viedol ako kouč Espanyol Barcelona a Southampton, veľká trofej mu však chýba.

"Môžeme pripraviť našim fanúšikom, ľuďom aj rodinám ten najšťastnejší moment, ak sa nám podarí triumfovať. O individuálnych cieľoch a ambíciách je nemiestne hovoriť, to nie je dôležité. Dôležité je vyhrať pre klub a jeho priaznivcov," povedal Pochettino.

"The Reds" čakajú doma na ligový titul dlhých 29 rokov, vo finále LM/EPM budú už deviatykrát. Naposledy LM vyhrali po pamätnom istanbulskom večere proti AC Miláno v roku 2005. Spolu si vo finále európskej klubovej súťaže zahrajú už 21-krát. Minulý rok nestačili na obhajcu Real Madrid a v Kyjeve padli 1:3 po skorom zranení egyptského útočníka Mohameda Salaha a hrubých chybách brankára Lorisa Kariusa. Teraz pred LFC stojí úloha zabudnúť na minulý rok, či na prehru vo finále LM 2007 s AC Miláno 1:2 v Aténach.

"Teraz je to iné. Každý sa cíti lepšie a máme aj oveľa viac skúseností," povedal Salah. "Ak by sa dávala cena za najväčší progres za uplynulých 12 mesiacov, patrila by červeným. Tak to proste je. Títo chlapci urobili skvelý kus práce, ale my všetci vieme, že je to najmä o získavaní trofejí," uviedol Klopp. Ten má však veľmi zlú finálovú bilanciu. Podľa agentúry DPA od triumfu v Pohári DFB s Borussiou Dortmund nad Bayernom Mníchov prehral vo všetkých ďalších finále - LM 2013 s Bayernom 1:2, Pohári DFB 2014 a 2015 s Bayernom 0:2 pp a VfL Wolfsburg 1:3, anglickom Ligovom pohári 2016 s Manchestrom City po rozstrele, Európskej lige UEFA 2016 so Sevillou 1:3 a pred rokom v LM s Realom 1:3.

V Premier League skončil druhý Liverpool pred štvrtým Tottenhamom o 26 bodov a LFC vyhral oba zápasy 2:1. "Nie je to ale o tom, že by sme boli nad nimi o päť 'levelov' vyššie. Radi by sme to však vo finále potvrdili," dodal Klopp. Tomu bude k dispozícii už aj Brazílčan Roberto Firmino, ktorý sa zotavil zo zranenia, chýbať ale bude Naby Keita. Do zostavy Spurs by sa mohol po zranení členka vrátiť kapitán a útočník Harry Kane a tento moment by sa prípadne mohol ukázať ako kľúčový pre finále.

Zápas sa bude hrať v Madride už piatykrát po rokoch 1957, 1969, 1980 a 2010. Štadión domáceho Atletica Madrid má kapacitu vyše 62.000 divákov. Ako hlavný rozhodca ho povedie Slovinec Damir Skomina, ktorému na čiarach budú asistovať krajania Jure Praprotnik a Robert Vukan. Rozhodcom VAR bude Holanďan Danny Makkelie. V priamom prenose ho odvysiela TV Markíza.

Finále Ligy majstrov 2018/2019, sobota 1. júna, Wanda Metropolitano, Madrid (21.00 SELČ):

Tottenham Hotspur - FC Liverpool

Rozhodujú: Damir Skomina - Jure Praprotnik, Robert Vukan (všetci Slov.), videorozhodca: Danny Makkelie (Hol.)

Predpokladané zostavy:

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks, Sissoko - Eriksen, Alli, Son - Kane.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Fabinho, Henderson, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané.