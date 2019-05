Slovensko potrápil dážď, vietor aj záplavy, no už len TOTO nám chýba: Desivá fotka z oblohy nad Tornaľou!

Počasie posledné týždne poriadne vytrápilo Slovákov, no konečne svitla nádej, že leto tohto roku naozaj dorazí.

Studený dážď, vietor, povodne. Tým všetkým si prešli Slováci v máji, keď by už najradšej vyťahovali plavky, tak ako minulého roku. Teplé slnečné lúče sú tohto roku "nedostatkovým tovarom", no predpovede do najbližšej budúcnosti sú konečne priaznivé.

Keď však uvidíte, čo sa podarilo odfotiť čitateľovi Jurajovi nad Tornaľou (okres Revúca), poviete si, že predieranie sa dažďovými kvapkami je to najmenej. Juraj totiž zaostril na vzdušný vír na oblohe, tzv. trombu, ktorá vyzerala poriadne desivo.

Otvoriť galériu Nad Tornaľou sa vznášal vzdušný vír. Zdroj: Tip/ Juraj

Vzdušný vír, ktorý sa nespojí so zemou sa síce nedá nazvať tornádom, no napriek tomu, fotka vyvoláva strach a otázniky, či aj Slovensko nečaká podobný osud, ako susedné Poľsko, ktoré pred nedávnom zasiahlo ničivé tornádo.