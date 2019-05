Speváčka Sophie Ellis-Bextor má kŕdeľ synov: Vychovávať päť detí je jednoduchšie ako tri

Anglická speváčka Sophie Ellis-Bextor si myslí, že je jednoduchšie vychovávať päť detí, ako vychovávať tri.

Matka piatich synov sa tak vyjadrila v rozhovore pre britský You Magazine nedeľníka The Mail on Sunday. ,,Viem, že to znie zvláštne, ale niekedy sa mi zdá, že mať štyri alebo päť (detí, pozn. SITA) je jednoduchšie, ako mať tri. Na papieri to vyzerá ako ťažká práca, ale v skutočnosti tak nejak poslúchajú, pretože tu sú ďalší ľudia, ktorých môžu žiadať o pomoc," vysvetlila 40-ročná interpretka.

Ako však speváčka zároveň pripustila, možno takto nebude o vychovávaní väčšej rodiny rozmýšľať vždy. ,,Na prázdniny vždy so sebou berieme kamaráta nášho najstaršieho syna, takže toto leto to bude Richard (Jones, speváčkin manžel, pozn. SITA), ja a šesť detí. Takže by ste sa ma mali znovu spýtať po lete, keď vám môžem povedať, že to bola v skutočnosti nočná mora," dodala Ellis-Bextor.



Speváčka a basgitarista kapely The Feeling sa zosobášili v roku 2005. Vychovávajú spolu 15-ročného Sonnyho, desaťročného Kita, sedemročného Raya, trojročného Jesseho a štvormesačného Mickeyho.



Sophie Ellis-Bextor odštartovala kariéru speváčky v kapele Theaudience. Po jej rozpade nahrala s DJ-om Spillerom hit Groovejet (If It Ain't Love?). Nasledoval debutový album Read My Lips (2001) so známymi piesňami ako Take Me Home a Murder On The Dancefloor, po ktorom vydala štúdiové albumy Shoot From The Hip (2003), Trip the Light Fantastic (2007), Make a Scene (2011), Wanderlust (2014) a Familia (2016).