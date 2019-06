Sexi mamička zverejnila fotku s dieťatkom: Pozriete sa na nevinný detail a budete sa červenať

Nevinný záber spôsobil poplach! Novopečená mamička zverejnila zaujímavú fotku s bábätkom.

Austrálčanka Abby Gilmore (26) sa chcela svetu pochváliť záberom svojho nedávno narodeného dieťatka. „Je úžasné, čo jeden malý chlapček dokáže. Dokáže ma upokojiť. Robí ma spokojnou. Robí mi stále radosť a čo je najdôležitejšie, vďaka nemu cítim, že je môj život kompletný. Som najšťastnejšia mama na svete, že mám tri krásne deti, ktoré sú spojené tým najsilnejším putom,“ napísala Abby pod dojemnú fotku s dieťatkom.

Záber mal vyše 12-tisíc lajkov, no pozorní ľudia si všimli niečo, čo im celkom nesedelo. Mnohí verili, že Abby si nechtiac zverejnila záber svojej bradavky. „Haha, myslím si, že je to bradavka,“ komentoval jeden fanúšik. „Bože, približoval som si to veľakrát a stále verím, že to vyzerá ako bradavka,“ dodal druhý.

Abby však všetko uviedla na pravú mieru. Nešlo o záber bradavky, bola to iba šikovná optická ilúzia. „P.S. Toto je jeho noha, nie bradavka,“ dodala mamička po búrke diskusií.