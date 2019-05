Mladšia sestra Celeste Buckingham priznala problémy: Carmel kvôli depresii skončila v nemocnici

Speváčka Carmel Buckingham, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Carmel Paradise, uviedla tento týždeň v jednom z bratislavských barov neďaleko Dunaja do života videoklip k singlu Smoke Brake.

Singel hovorí o vzťahu, v ktorom je jeden z dvojice tomu druhému absolútne oddaný a ten druhý si to neváži. Láska však nie je jediná téma, ktorá ju zaujíma. Písať skúša aj o duševnom a psychickom zdraví. „Teraz je veľa ľudí smutných, veľa ľudí má depresiu a v spoločnosti sa o tom nik veľmi nebaví. Je tam stále prítomná taká stigma, akoby sme sa o tom ani rozprávať nemohli. A možno by sme práve mali! Ľudia si často myslia, že keď máte depresiu, tak ste blázon alebo niečo také. Ja mám, naopak, veľa kamošov, ktorí ju mali alebo majú, aj ja sama som si depresiou prešla, dokonca som bola v Amerike kvôli tomu aj v nemocnici, takže o tom niečo viem a chcem písať o tom, ako to človek prežíva a podobne," priznala 21-ročná Carmel.

,,Kedysi som si to držala ako tajomstvo, nikomu som to neprezradila, pretože som sa hanbila, no myslím, že s tým dnes veľa ľudí bojuje a nemali by sme sa báť o tom hovoriť. Je to normálna choroba a ľudia, ktorí ju na vlastnej koži nezažili, ťažko pochopia, čo taký človek s touto diagnózou prežíva. Zdraví ľudia tomu nerozumejú, často si to predstavujú úplne inak, než ako to v skutočnosti je, preto si myslím, že keby sme o tom hovorili a udržiavali nejaký dialóg, bolo by to vzájomné pochopenie v tomto smere oveľa väčšie,“ poznamenala Carmel. „Rada by som čoskoro na túto tému vydala aj pesničku, už na nej pracujem, uvidíme, ako sa podarí. Je podľa mňa dôležité, aby tí ľudia, ktorí trpia depresiami, vedeli, že niekto pri nich stojí a že to bude oukej, že to nie je koniec sveta,“ uzavrela speváčka.