Pred domom mu zaparkovalo cudzie auto: Mužova nečakaná reakcia stojí za to

Vysokú mieru vynaliezavosti preukázal pred niekoľkými dňami obyvateľ amerického Seattlu, ktorému pred domom zaparkovalo cudzie auto.

Keď ani po 24 hodinách spred jeho domu nezmizlo, zobral spravodlivosť do vlastných rúk a postavil okolo neho plot. Až neskôr sa zistilo, že strieborný Mercedes patrí spoločnosti Share Now, ktorá podniká v oblasti zdieľania áut (tzv. car-sharing), a pred domom Dana Smitha toto vozidlo nechal jeden z jej zákazníkov.

Nahnevaný Američan to však nepovažuje za poľahčujúcu okolnosť, a od spoločnosti Share Now žiada 65 dolárov (v prepočte niečo vyše 58 eur) za každý začatý deň, ktorý auto parkuje na jeho pozemku, k tomu 300 dolárov (zhruba 2710 eur) ako náhradu nákladov na postavenie plotu, plus ďalších 500 dolárov (približne 450 eur) za "obťažovanie".

Share Now sa ku kauze vyjadrila v tom zmysle, že vozidlo si už dva týždne nie je schopná vyzdvihnúť, pretože je obohnané plotom. Spoločnosť pripomína, že podľa jej prevádzkových pravidiel uhrádza akékoľvek pokuty či iné sumy spojené s parkovaním na nepovolených miestach konkrétny zákazník. Na druhej strane však "nemôžeme tolerovať, ak niekto drží naše vozidlo a požaduje zaň výkupné," uvádza spoločnosť.