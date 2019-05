Sexica pózuje nahá vo vani: Ľudia zbadali ďalšiu holú osobu, jedna vec im teraz nedá spávať

Hviezdička z americkej reality šou Married at First Sight Martha Kalifatidis (30) pridala na sociálnu sieť svoju fotografiu z vane. Jedna vec však fanúšikov zaujala viac ako jej nahé telo.

Kalifatidis je známa tým, že rada vystavuje svoje telo na obdiv celému svetu. Na najnovšej snímke je v kúpeľni aj so svojím manželom, Michaelom Brunellim, ktorý sa sprchuje v pozadí. Martha je nastavená tak, aby z vody nevytŕčalo nič naviac, no zároveň tak, aby fotografia pôsobila čo najpikantnejšie. Na sexi fotografii je však niečo zvláštne.

Ako poukázalo nespočetné množstvo fanúšikov v komentároch, keď sa Michael sprchuje a Martha je vo vani, kto túto fotku zhotovil?

"Jediné, na čo myslím, je, kto spravil túto úžasnú fotografiu," spustil jeden z fanúšikov záplavu komentárov. Netrvalo dlho a objavili sa prvé teórie. "Prosím, povedz, že to fotila tvoja mama," začal jeden. "Odfotila to tvoja mama?" spýtala sa ďalšia. "Vážne dúfam, že to je časovač a nie tvoja matka," dodal s vystrašeným smajlíkom jeden priaznivec.

Celá situácia mala prekvapivý záver. "Bože, ja robím tie najlepšie fotografie," napísala pod fotku samotná matka. Čerešničkou na torte bol aj komentár sexi hviezdičky, ktorá jednému fanúšikovi odpísala iba neurčitú odpoveď "možno". Fanúšikovia tak ostali bez jasnej odpovede. Na čom sa však zhodli, je fakt, že ak to skutočne bola Marthina matka, je to vážne divné.