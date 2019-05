Srdcervúca spoveď turistov, ktorí prežili tragédiu na Dunaji: Z ich slov naskakujú zimomriavky

Sedem Juhokórejčanov, ktorí v stredu večer prežili potopenie vyhliadkovej lode na Dunaji v maďarskej metropole Budapešť, uviedlo, že pomoc prišla príliš neskoro, keď čakali a triasli sa v mrazivej vode rieky v tme.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Vo štvrtok o tom informovala juhokórejská tlačová agentúra Jonhap. Dodala, že turisti predtým navštívili aj iné krajiny vrátane Slovenska.

Pri zrážke vyhliadkovej lode Hableány (Morská panna) s oveľa väčšou výletnou loďou na Dunaji priamo v centre Budapešti zahynulo sedem Juhokórejčanov a 21 ďalších je nezvestných.

"Prúd bol veľmi rýchly a ľudí unášalo preč, ale záchranný tím neprišiel," povedala 31-ročná žena identifikovaná iba priezviskom Čongová pre agentúru Jonhap v budapeštianskom hoteli, kde preživších prijali. Čongová s plačom uviedla, že si v čase zrážky práve robila na palube fotografie. Dodala: "Videla som približovať sa veľkú výletnú loď, ale nenapadlo mi, že vrazí do našej lode."

Žena patrila k približne 20 cestujúcim, ktorí si z paluby fotografovali nočné mesto alebo sa pripravovali na vystúpenie z lode, keďže vyhliadková plavba sa blížila ku koncu. Čongová sa pevne držala záchranného plaváka a hodila pripevnené lano 32-ročnej spolupasažierke Junovej.

Obe ženy povedali, že im prúdom tiekli slzy, keď videli hlavy ďalších pasažierov vynárať sa z vody a znovu sa ponárať - bojovali o to, aby sa udržali na hladine. "Loď sa ihneď naklonila a prevrátila," dodala podľa agentúry AFP Junová, ktorá cestovala s matkou. Do niekoľkých sekúnd každý na palube spadol do rieky a približne desať ďalších pasažierov, ktorí zostali v kajute, už zrejme nemohlo uniknúť, doplnila Juová.

Turisti, väčšinou päťdesiatnici a šesťdesiatnici, boli na deväťdňovej ceste, v rámci ktorej navštívili Chorvátsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko a Nemecko.

Najmladším pasažierom na palube potopenej lode bolo šesťročné dievčatko, cestujúce s matkou a starými rodičmi. Dieťa je stále nezvestné.

Preživší povedali, že záchranná operácia sa začala príliš neskoro, a položili aj otázku, či sa vôbec mala vyhliadková plavba v hustom lejaku konať. "Záchranný tím, ktorý neskôr prišiel, len vyzdvihol z vody ľudí, ako napríklad mňa, ktorí sa už držali plavákov," opísal situáciu 60-ročný preživší An.

Tragédia sa stala päť rokov po potopení trajektu Sewol v Južnej Kórei, keď zahynulo vyše 300 ľudí. Išlo o jednu z najtragickejších námorných katastrof v krajine. Sewol vážiaci 6825 ton viezol 476 ľudí - väčšinu tvorili stredoškolskí študenti na školskom výlete. Trajekt sa potopil pri južnom pobreží krajiny v apríli 2014.

Takmer všetky obete boli deti, mnohé z nich pritom poslúchli príkazy, aby zostali vo svojich kajutách, ale plavidlo sa pomaly potápalo. Katastrofu pripísali smrtiacej kombinácii preťaženia nákladom, ilegálnej prestavby plavidla a zlého kormidlovania.