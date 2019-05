Odídenci z najsilnejšej vládnej strany prehovorili: Čo si myslíme o vzbure v Smere

Nespokojnosť v Smere vrie už dlhšie a teraz sa dostala aj von.

Košická organizácia strany na čele z exposlankyňou európskeho parlamentu Monikou Smolkovou (62) žiada po neúspešných eurovoľbách odchod Roberta Fica (54) a Roberta Kaliňáka (48) z vedenia strany a nastolenie nového smerovania. Nový Čas zisťoval, čo na odboj v Smere hovoria odborníci aj odídenci zo strany. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Iniciátori výzvy žiadali všetky požiadavky prebrať na mimoriadnom sneme strany. „Len tlmočím názory všetkých tých ľudí, pričom pod výzvu nie som podpísaná len ja. Je nás mnoho, podpisy predložíme strane, predsedníctvu, aby sa o tom diskutovalo,“ uviedla krajská podpredsedníčka Smeru z Košíc Monika Smolková, ktorá vzburu proti vedeniu strany spustila.

Inciatívu smerákov z východu čiastočne podporil aj premiér Peter Pellegrini, ktorý ju vníma ako signál k diskusii o budúcnosti strany. Sám chce urobiť všetko pre to, aby strana vyhrala budúcoročné voľby. „Na to však bude potrebná zásadná reforma. Ak sa to podarí, tak sa budeme stretávať, ak sa to nepodarí, tak sa stretávať spolu už nebudeme,“ povedal premiér a dodal, že na žiadosti vzbúrencov by mal odpovedať skôr Fico.

Fico sa pripravil vopred

Ten sa k požiadavkám kritikov nevyjadril a zostal ticho. Zato krajskí predsedovia strany vyhlásili, že strana je jednotná a že budú o jej budúcnosti rozhodovať len na riadnom sneme. Raši pripustil, že „riadny snem“ môže byť skôr ako v decembri. Podľa politológa Grigorija Mesežnikova nie je pravdepodobné, že by kvôli tomuto sporu padla Pellegriniho vláda.

„Jedna vec je nespokojnosť regionálnych štruktúr, druhá vec, že Fico sa asi pripravoval na takúto situáciu a v minulom roku došlo v Smere k zúženiu predsedníctva a všade sú jeho lojalisti. Ficova pozícia je zatiaľ silnejšia ako Pellegriniho. Aj podpora premiéra pre vzbúrencov bola taká opatrná. On je dosť opatrný a vyčkáva,“ vysvetlil Mesežnikov.

Politický analytik Ján Baránek dodáva, že v Smere to vrie už dlhšie. „Objektívne treba povedať, že v Smere sa niečo musí stať, lebo tá animozita v spoločnosti proti starému vedeniu Smeru je taká vysoká, že tie prezidentské voľby už neboli za, ale v zásade boli o tvrdom odmietaní Smeru. Dokonca aj kresťania volili Čaputovú,“ vysvetlil Baránek.

Pellegrini vysiela rozpačité signály

Marek Maďarič (53), bývalý podpredseda strany Otvoriť galériu Marek Maďarič Zdroj: TASR

Nejaká diskusia asi vnútri v strane prebehne, ale nepredpokladám, že by došlo k zmene na pozícii predsedu strany. Premiér Pellegrini je v tejto chvíli politicky trochu rozdvojený. V zásade vysiela už dlhšiu dobu také rozpačité signály a teraz to vnímam rovnako. Ja si nemyslím, že teraz niečo podporil, ani v zásade neodmietol.

Po odchode Fica volám roky

Boris Zala (64), bývalý podpredseda strany Otvoriť galériu Boris Zala Zdroj: anc

Je to úplne normálne stanovisko okresných organizácií, ktoré takto prežívajú situáciu, ako ju opísali v liste. Je to štandardná aktivita, ktorá má väčšiu pozornosť verejnosti, pretože sa to týka predsedu a podpredsedu strany. Napokon, ja už asi tri roky volám po odchode Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z ich postov, aj verejne v desiatkach rozhovorov. Som veľmi rád, že sa k tomu pridali aj organizácie z východného Slovenska a dúfam, že sa pridajú aj organizácie z iných krajov. Neviem predvídať reálny výsledok, ale veľmi veľa závisí od toho, ako sa k tomu postaví Pellegrini, pretože výzva smeruje aj k nemu, aby kandidoval za predsedu strany, v čom ho ja osobne podporujem.

Premiér potrebuje rozpútať diskusiu

Anton Martvoň (38), exposlanec a bývalý člen Smeru Otvoriť galériu Anton Martvoň Zdroj: anc

Keď som odchádzal zo Smeru, poukazoval som na to, že je množstvo nespokojných ľudí v Smere, len sa boja. To je to isté, čo teraz hovorí pani Smolková a ďalší členovia na východe. Osobne si myslím, že ona to robí s vedomím niekoho vyššie, ktorý potrebuje rozpútať diskusiu, ale aby to nebolo na neho. Si myslím, že to robí s vedomím a súhlasom pána Pellegriniho, ktorý by rád nahradil Fica. Ja by som odporučil bývalým kolegom podporiť pani Smolkovú, alebo opustiť stranu Smer.