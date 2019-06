Napumpovaný kulturista je posadnutý svojimi obrovskými svalmi: Šialené, čo si do nich pichá!

Väčšina ľudí sa spolieha na posilňovňu, aby získala svoju vysnívanú postavu, brazílsky kulturista však dohnal veci do extrému a do svojich bicepsov si vstrekuje olej synthol.

Valdir Segato bol ako tínedžer závislý na drogách a stratil toľko váhy, že dostal prezývku Skinny Dog (Vychudnutý pes). Podarilo sa mu však prekonať jeho závislosť a začal chodiť do telocvične. Brazílčan však stále nebol spokojný s tým, ako si dokázal vypracovať svoje telo prirodzeným spôsobom.

Segatovi najprv niekto synthol ponúkol v posilňovni, až sa čoskoro stal závislým na používaní látky podporujúcej rast svalov. Kulturista je teraz čerstvý päťdesiatnik. Napriek tomu, že riskuje mozgovú poruchu a rôzne infekcie, je stále rozhodnutý vstrekovať si olej, aby povzbudil smiešne veľké prsné a chrbtové svaly, ako aj pár neprirodzene obrovských bicepsov.

Podľa Daily Mail pred tromi rokmi Segata varovali, že jeho životný štýl by mohol viesť k amputácii v dôsledku poškodenia nervov a svalového znetvorenia, ale ani to nestačilo na to, aby mu zabránili vstrekovaniu oleja do svalov.

Brazílčan hrdo predvádza svoje svaly na Instagrame, kde sa volá „Valdir Synthol“. Medzi jeho vzory patrí Arnold Schwarzenegger a aj fiktívna komiksová postava Hulk. A je rád, že je vo svojom okolí považovaný za monštrum.

Aj keď injekcie určite zvyšujú veľkosť svalov kulturistov, v skutočnosti ich nijako nezosilňujú a Segato sa ocitol pod paľbou na sociálnych sieťach. Ľudia ho obviňujú z toho, že v skutočnosti nedokáže zdvihnúť veľkú váhu.