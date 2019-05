Kremničan Martin oživil legendárnu sladkú dobrotu: Nie je krumpeľ ako krumpeľ

Tradičná pochúťka sa vracia. Martin Varhaňovský (46) z Kremnice pripravuje retro dielňu na výrobu kremnického krumpľa.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Recept na mäkkú nepečenú cukrovinku vznikol vo vychýrenej Atkáryho cukrárni začiatkom minulého storočia. Obyvatelia mesta poznajú krumpeľ od svojich starých mám, recepty sa však už rôznia. Vďaka snahe Varhaňovského začína naberať kontúry autentická výrobňa podľa pôvodného receptu.

Originálna cukrovinka kremnického rodu Atkáryovcov sa preslávila až v Budapešti. Zakladateľom cukrárne bol Alois Atkáry. „Túto informáciu som našiel v prvom bedekeri z roku 1915, kde sa písalo o podnikoch - už tam bola Atkáryho cukráreň spomenutá,“ hovorí Martin Varhaňovský, ktorému sa ale nepodarilo zistiť, či bol autorom receptu Alois alebo jeho syn Elemír, vychýrený cukrár. Hoci slávna cukráreň v meste nestojí už desaťročia, krumpľu zostali Kremničania verní a s malými obmenami ho pripravujú v mnohých domácnostiach.

Keďže recept na pravé Atkáryho kremnické krumple sa nezachoval, Martin Varhaňovský ho začal so získanými informáciami rekonštruovať. A onedlho by mala v Kremnici vzniknúť aj Výrobňa Atkáryho kremnických krumpľov, a to v priestoroch kremnického medzi­bránia. Návštevníci budú môcť špecialitu nielen ochutnať, ale aj prizerať sa jej výrobe. „Keď návštevníci otvoria dvere, privíta ich hudba z 20. rokov a interiér v štýle art deco,“ dodáva Varhaňovský.

Náročná výroba

Príprava kremnického krumpľa trvá niekoľko dní. „Všetko začína tým, že musím z každej piškóty vyškrabať stred, prácne čajovou lyžičkou. Dve vyškrabkané piškóty sa zlepia a naplnia dvomi druhmi krémov. Piškóta sa nechá jemne navlhnúť rumom a obaľuje sa v špeciálnom orechovom ceste a kakau s cukrom,“ vysvetľuje Varhaňovský s tým, že v niektorých receptoch sa suroviny obmieňajú. „Niekto dáva maslo, niekto margarín, niekto pridáva múku a iný len čisté vajcia s cukrom, v niektorých receptoch sa piškóty máčajú v káve či rume,“ dodáva.