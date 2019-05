Ružomberkom sa prehnal obrovský medveď, polícia dvíha varovný prst: Slová domácich úprimne šokujú!

V meste sa zjavne udomácňuje! V stredu ráno sa po Cintorínskej ulici v Ružomberku pohyboval medveď. Potom, čo ho vystrašilo okoloidúce auto, bleskovo vyliezol na strom pri jednom z domov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Špacírovanie chlpáča po predmestí Ružomberka sa podarilo zachytiť aj na video. Obyvatelia tejto časti hovoria, že to nie je nič výnimočné a divá zver sa im doslova prechádza po záhradách. Jeden obyvateľ živočíšnej ríše sa pred časom chcel dokonca dostať aj do krčmy!

Náčelník ružomberskej Mestskej polície Ivan Stromko vraví, že v danej lokalite sprísnili hliadky. „Ružomberok je špecifický tým, že je tu veľa medveďov. Nie je to prvý prípad, čo sa po meste špacírujú medvede,“ hovorí s tým, že v minulosti chodil jeden, ktorého aj odchytili, do prímestskej časti Hrabovo, ďalší chodil pri jednej z benzínových púmp v meste. Dokonca pred niekoľkými rokmi sa chcel medveď dostať do krčmy v časti Biely Potok. „Kompetentné orgány by sa mali zamyslieť, čo s tým chcú spraviť. Sú tu jednoducho premnožené. Ja som dal pokyn zvýšiť hliadkovú činnosť v tejto časti - od rána od tretej do šiestej,“ dodáva Stromko.

Nebezpečný medveď

Obyvatelia lokality neboli z jeho prítomnosti veľmi prekvapení. „Vyliezol susedovi oproti nám na strom, tam sú na zemi aj polámané konáre. Bolo to rýchle, nič sme si nevšimli a ani on. Asi ho videl iba autor toho videa. My sme tu zvyknutí. Nám do záhrady chodil v minulosti obrovský jeleň,“ prezradili František Piarinec s manželkou Evou. Prírodovedec Miroslav Saniga tvrdí, že v tomto období, keď nie je ešte dostatok potravy, chodia medvede do častí miest a dedín, kde sú odpadky, ktoré ich lákajú.

Podľa neho išlo o medveďa odstaveného od matky. „Môže mať 3 až 4 roky a hmotnosť do 70 kilogramov. Pre ľudí je nebezpečný. Je vystresovaný, vystrašený a reaguje obranným útokom. Na autá, svetlá, trúbenie a všetky takéto podnety v prostredí, ktoré mu nie je prirodzené, môže zareagovať útokom,“ dodáva.