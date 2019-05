Posledná rozlúčka so spisovateľom Mitanom († 72): Temné tajomstvo vyplávalo na povrch na pohrebe

Aj nebo plakalo! Včera popoludní sa naposledy rodina, príbuzní a priatelia z umeleckého sveta rozlúčili s nezabudnuteľným spisovateľom Dušanom Mitanom († 72), ktorý tragicky zomrel minulú stredu.

Do bratislavského krematória prišla vzdať hold približne stovka trúchliacich, ktorí so slzami v očiach odprevadili autora známych diel navždy do neba. Počas poslednej rozlúčky zaznelo niekoľko šokujúcich priznaní!

Mitana († 72) sa z tohto sveta pobral dobrovoľne. Odchod milovanej osoby nesú veľmi ťažko jeho manželka Eva a dcéra Naďa, ktoré v osudné ráno, keď si spisovateľ siahol na život, boli vo vedľajšej izbe. Na poslednú rozlúčku, ktorá sa konala včera v bratislavskom krematóriu, dorazila aj druhá dcéra Táňa s rodinou. Všetky tri zdrvené Mitanove ženy sa neubránili slzám.

Počas príhovoru zazneli šokujúce slová o tom, že umelec v poslednom období veľmi trpel. „Dušan bojoval s depresiami, bral antidepresíva a tiež mal nedávno obdobie, kedy sa liečil na psychiatrii,“ prezradil počas príhovoru jeden z dlhoročných Dušanových kolegov. Na kamaráta si zaspomínal aj básnik Daniel Hevier, ktorý mal deň pred smrťou zlú predtuchu. „V ten večer som s ním hovoril. Mal som sen, v ktorom som pomáhal Dušanovi. Cítil som v jeho hlase trápenie,“ povedal.

Vzdať Mitanovi hold prišla okrem blízkych spolupracovníkov v čele s textárom Jánom Štrasserom či režisérom Juraj Nvota aj čestná stráž prezidenta Andreja Kisku. Ten spisovateľovi za jeho celoživotné dielo udelil štátne vyznanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.