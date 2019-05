Rodičia na verejnej diskusii so starostom bratislavskej Petržalky: Toto si myslíme o 300 € poplatku za škôlku

Rozdelil ich na dva tábory! Návrh Jána Hrčku na 300-eurový mesačný poplatok za škôlku pre mimopetržalské deti mnohých pobúril.

Stredajšia verejná diskusia k tejto téme sa niesla v duchu ostrej výmeny názorov medzi rodičmi, učiteľkami petržalských materských škôl a starostom Jánom Hrčkom. Jedna strana so zavedením poplatku súhlasí, druhá je však zásadne proti.

Šéf petržalskej samosprávy sa rozhodol riešiť problém s nedostatočnými kapacitami materských škôl radikálne. Jeho návrh na 300-eurový mesačný poplatok pre škôlkarov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke, považujú mnohí rodičia aj učitelia za diskriminačný.

Na protest proti tomu odstúpilo minulý týždeň 21 z 24 riaditeliek materských škôl v Petržalke. Tie majú pocit, že na nich starosta tlači, aby porušovali zákon, zasahuje do ich odbornosti a spochybňuje ich postupy. „Doslova nás nútil, aby sme porušovali zákon o ochrane osobných údajov. Žiadal od nás meno, priezvisko a dátum narodenia, na čo nemal právo,“ hnevá sa riaditeľka MŠ na Iľjušinovej ulici Mária Králiková.

Starosta si myslí, že nepetržalské deti sú v MŠ umiestňované na úkor petržalských. Riaditeľky tak nepriamo obvinil z toho, že ich vyberajú po známostiach. Tie sa bránia, že keby prijímali len petržalské deti, kapacity nebudú stačiť. „Stretával som sa so všetkými riaditeľkami, aby sme dosiahli stav, kedy sa na petržalské škôlky dostane každé petržalské dieťa, ktorého rodič o to bude mať záujem,“ uviedol Ján Hrčka.

Pravidlá potrebujeme

František Kováčik (32) - otec štyroch detí, Petržalčan

- Tento návrh považujeme za dobrý, napriek tomu, že patríme k tým šťastlivcom, ktorým deti do škôlky prijali. Myslíme si, že treba zaviesť nejaké pravidlá a to, čo navrhuje pán starosta Hrčka, je rozumné. Podľa nás je celá diskusia okolo toho iba špinavá politická hra proti starostovi, ktorej obeťami sú riaditeľky a naše deti rukojemníkmi.

Ide o diskrimináciu

Zuzana Kováčová (40) - právnička, matka, Petržalčanka

- So starostom Hrčkom nesúhlasím a myslím, že jeho návrh vôbec nerieši problém s nedostatočnými kapacitami. Polarizovanie spoločnosti a delenie na Petržalčanov a Mimopetržalčanov považujem za diskriminačné. Podľa zákona riaditeľka nesmie ako kritérium prijímania detí do škôlky posudzovať trvalé bydlisko. Dôvodom abdikácie riaditeliek bol zo strany starostu tlak na to, aby porušovali zákony.

Návrh Jána Hrčku v praxi: