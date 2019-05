Dominanta Paríža oslavuje 130 rokov: Jedinečná príležitosť spustiť sa z Eiffelovky

V marci oslávila Eiffelova veža 130. narodeniny a Francúzi sa rozhodli toto jubileum osláviť vskutku netradične! Pre pár odvážlivcov si prichystali adrenalínový zážitok v podobe lanovej dráhy, ktorá vedie z druhého poschodia veže až k vládnemu úradu Ecole Militaire.

Zipline dráha, ktorá vedie z Eiffelovky, bola nainštalovaná už v roku 2017, ale len na týždeň. Rovnako je to aj tento rok. Lístok sa nedá kúpiť, ale len vyhrať. Zapojiť do súťaže o nezabudnuteľný zážitok sa dá na instagramovom profile Perrier. Prihlásiť sa dá do 2. júna a zo zapojených ľudí žrebujú pár šťastlivcov, ktorí si môžu dráhu vyskúšať.

Tento zážitok však nie je nič pre tých, ktorí sa boja rýchlej jazdy a výšky! Dráha je vo výške 150 metrov nad zemou a po rozbehu ide človek rýchlosťou 90 kilometrov za hodinu. Niekoľko dobrovoľníkov malo už tú česť ju otestovať.

Rýchlosť a výška ich nenechala chladnými a niektorí vyzerali, že im nie je všetko jedno. ,,Ten zostup je... No máte fakt pocit, že to pôjde strašne rýchlo a ono to aj ide rýchlo! Ale máte aj čas užiť si výhľad,“ koktal jeden z nich po netradičnom zážitku.

Dráha

* Výška: 150 metrov

* Dĺžka: 800 metrov

* Rýchlosť: 90 km/h

* Trvanie: 60 sekúnd