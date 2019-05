Habera a Peštová oslavujú 19. výročie: Náhodné stretnutie im zmenilo život

Spevák Paľo Habera (57) a modelka Daniela Peštová (48) sú nerozlučnou dvojicou už dlhé roky. Niet divu, že to spolu ťahajú už dlhých devätnásť rokov.

Týmto číslom sa pochválila samotná blondínka, ktorá pripomenúla, že žiť so známym porotcovským katom nie je vždy len med lízať. „Stretli sme sa prvýkrát koncom mája. Náhodné stretnutie, ktoré mi od základu zmenilo život. A nikto nepotrebuje röntgenové videnie, aby videl, že som do neho stále blázon (až na tie chvíle, keď je to s ním na zbláznenie),“ vyznala sa Daniela, ktorá má s Paľom dve deti.