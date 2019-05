Kovaľčuk sa poriadne obul do novinárov a fanúšikov: Tvrdé slová, ktoré mnohých urazia

Kedysi chodili ruskí hokejisti na svetové šampionáty údajne ako za trest. Po zápasoch sa museli trmácať metrom do hotela, kde nemali dostatočný komfort ani kvalitnú stravu.

V posledných rokoch sa však toho veľa zmenilo k lepšiemu a aj preto mali Rusi na práve skončenom šampionáte na Slovensku jeden z najsilnejších výberov v histórii. Aj o tom hovorí jeden z najskúsenejších ruských hokejistov a zároveň kapitán tímu Iľja Kovaľčuk v rozsiahlom rozhovore na webovej prezentácii Sport-Expressu.

"Keď som v rokoch 2003 - 2005 začínal v reprezentácii, trávili sme viac času v metre ako spolu v šatni. Na ľad sme chodili aj kilometer, netvorili sme kompaktný tím Teraz sú tie podmienky úplne iné. Hráči radi chodia reprezentovať, naša federácia im to výrazne uľahčuje. Ak dostanem pozvánku v budúcnosti, na sto percent prídem," uviedol Iľja Kovaľčuk.

Tridsaťšesťročný útočník odohral na Slovensku už svoj jedenásty svetový šampionát, v zbierke má dve zlaté, dve strieborné a aktuálne už aj tri bronzové medaily. V úprimnom rozhovore pre Sport-Express odpovedal aj na otázku, či je pravda, že najväčšie hviezdy typu Ovečkina či Malkina alebo aj Kovaľčuka prichádzajú na majstrovstvá sveta tak trochu aj s úmyslom oddýchnuť si po náročnej sezóne. Na šampionáte na Slovensku dali títo dvaja dokopy len 3 góly a Ovečkin mal iba 3 body (2+1) bez zápisu vo vyraďovacej časti. "Veríte tomu, že to tak je?," začal odpoveď protiotázkou Kovaľčuk. "Ak neveríte, na čo sa vôbec máme o tom rozprávať. Sú to táraniny. Myslíte si, že chodíme na šampionáty pre nejaké finančné bonusy? Nie, chceme sa dať dokopy a spolu sa tešiť z úspechu. Že sa to teraz nepodarilo doviesť do konca? Stáva sa, ale ľudia vás zjedia za jeden nevydarený zápas. Áno, s Fínmi sme mali vyhrať, ale šport je aj o prehrách. A cez tie sa treba preniesť."

Kovaľčuk označil ľudí, ktorí tvrdo kritizujú hokejistov na sociálnych sieťach za "pseudofanúšikov", ktorých prejavy nemá význam ani len čítať. "Sú to ľudia, ktorí vôbec sledovali tieto majstrovstvá sveta? Alebo si len odskočili od niečoho iného,aby mohli kritizovať?" pýta sa útočník Los Angeles Kings v NHL.

Zlatý olympijský medailista z Pjongčangu 2018 sa pristavil aj pri tom, prečo musel hrať počas MS v Bratislave až vo štvrtom útoku s nie vždy adekvátnym časom stráveným na ľade. "Nesťažujem sa, hral som v niektorých zápasoch 15 minút, v iných zasa iba 9. Je to však preto, že nás prišlo z NHL veľa dobrých hráčov a logicky sa neušlo každému miesto v prvom útoku. Keď príde hráč na majstrovstvách sveta, musí prijať, že nebude mať postavenie ako v klube. V našej reprezentácii zrejme nebol nikto, kto by hrával 22-25 minút na zápas. Na tom nie je nič zlé, treba sa prispôsobiť a prijať svoju úlohu v tíme," vysvetlil autor rozhodujúceho nájazdu v súboji o bronz proti Čechom.

Na konkrétne podpichnutie redaktora, že 0 bodov Ovečkina v zápasoch play-off je výkon neadekvátny 50-gólovému strelcovi z NHL, Kovaľčuk zareagoval: "Nie všetko sa v zápasoch meria získanými bodmi. Ja keď na striedačke vidím, že najlepší hráč na svete sa zráža s protihráčmi a vybojuje puky, je to pre mňa viac ako keby mal sám prejsť cez dvoch hráčov súpera a vystreliť. A prečo sa vlastne na všetko pozeráte cez produktivitu? Dôležitý je konečný výsledok tímu. Ten sme síce nedosiahli úplne podľa našich predstáv, ale nemáme sa za čo hanbiť. Na ľade sme predviedli veľa dobrých vecí a vo väčšine zápasov sme herne dominovali nad súpermi."

Podľa Kovaľčuka najväčším pozitívom ruského vystúpenia na MS 2019 sú dobré výkony mladých hráčov, ktorí sa vložili naplno do hry v prospech tímu a neváhali reprezentovať. "Mnohí z nás sa predtým vôbec nepoznali. Čestne priznávam, že nikdy predtým som nehral s Andrejom Vasilevským, Nikitom Kučerovom, Mišom Sergačovom či Nikitom Zadorovom. Tí všetci odišli do Ameriky veľmi mladí a v Rusku takmer ani nehrali. Teraz však ukázali, ako milujú svoju krajinu. Taký Zadorov prišiel priamo z lietadla na ľad a musel hrať napriek časovému posunu či únave. To je trochu iné ako ráno vstať po prepitej noci a niečo napísať do novín."

Keď sa redaktor Sport-Expressu Alexej Ševčenko ohradil na posledné slová Kovaľčuka, že on vôbec nepije, hokejista odpovedal: "Chválabohu, že sú medzi vami aj takí. Myslel som to obrazne."