Slovan musí riešiť celú kopu problémov: Tieto všetky podstatné veci mu chýbajú

Začali zhora. Hokejový Slovan v pondelok večer oznámil definitívny odchod z KHL a návrat do slovenskej Tipsport ligy.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

O dva dni neskôr skončili v štruktúrach klubu športový riaditeľ Oldřich Štefl (56), výkonný riaditeľ pre KHL Alexej Jaškin (53) i šéftréner mládeže Karol Rusznyák (51). Včera, len 24 hodín pred skončením termínu, belasí podali prihlášku do extraligy

Chránenec majiteľa Juraja Širokého (65). Tak bol najčastejšie označovaný športový riaditeľ Slovana Oldřich Štefl (56), ktorý v štruktúrach klubu pôsobil od roku 2009. Bývalý hráč belasých Radek Smoleňák (32) o ňom v januári vyhlásil, že kazí prácu ostatných a Slovan s ním smeruje k zániku. Jeho odchod požadoval aj fanklub Verní Slovanu, čo Štefl vytrvalo odmietal. V stredu večer napokon odstúpil sám, keďže v návrate do slovenskej ligy nevidel zmysel.

HC Slovan je momentálne bez trénera, hráčov a v podstate už aj vedenia. Celú uplynulú sezónu odohral bez generálneho manažéra, keď Patrik Ziman skončil pre spory s Oldřichom Šteflom. Na toho mali ťažké srdce viacerí fanúšikovia i bývalí hráči, Štefl napokon skončil v stredu. Odchod Alexeja Jaškina, ktorý mal na starosti veci ohľadom KHL, bol prirodzený, keďže Slovan sa plánuje vrátiť po siedmich rokoch do Tipsport ligy.

Na matrike SZĽH až včera poobede zaevidovali prihlášku Slovana do Tipsport ligy od sezóny 2019/2020. Extraligové kluby sa však prípadným návratom Slovana zaoberali na spoločnom rokovaní už minulý týždeň a dali k tomu predbežný súhlas. „Za kluby to máme uchopené aj písomne, že ak všetko prebehne podľa predpisov a Slovan splní podmienky tak, ako všetci ostatní, budeme pripravení ísť do toho a negatívne stanovisko od nás nevyjde. Máme už pripravený aj formát súťaže,“ povedal nám šéf Pro-Hokeja Richard Lintner. Zároveň však upozornil, že celý licenčný proces v prípade belasých sa do včera doobeda ešte ani len nezačal, a preto Pro-Hokej v prípravách na novú sezónu pracuje tak, ako keby Slovan nebol jej súčasťou.

Po podaní prihlášky Slovana sa automaticky spustil proces ohľadom ligovej licencie. Potrvá do zasadnutia výkonného výboru SZĽH, ktorý sa utvorí po volebnom kongrese. Ten rozhodne, či licenciu vydá, alebo nie, podľa toho, či klub bude mať do 1. júla vyrovnané záväzky voči hráčom a trénerom.

Čo Slovanu chýba?

- tréner

- mužstvo

- manažment

- hala

- peniaze

- licencia