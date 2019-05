Vlastníte psa? TOP výhoda, o ktorú ľudia bez štvornohých miláčikov prichádzajú

Majitelia psov skôr splnia odporúčané aktivity ako ľudia, ktorí chlpáčov doma nemajú.

Mať psíka má nespočetné množstvo výhod. Je to verný priateľ, ktorý sa na vás vždy úprimne teší, ktorý vás rozveseľuje a pri ktorom sa, jednoducho, cítite dobre.

Podľa najnovších správ odborníkov to má však aj tento nezanedbateľný benefit - majitelia psov majú štyrikrát väčšiu pravdepodobnosť, že splnia odporúčané aktivity, pretože väčšina z nich si odcvičí 2,5 hodiny týždenne už len kráčajúc so svojimi domácimi miláčikmi, píše dailymail.co.uk.

Výskum, ktorý vykonávali pracovníci Univerzity of Liverpool vo Veľkej Británii, naznačuje, že bez chlpáčov by boli ľudia menej aktívni. Zistili to tak, že sledovali 700 ľudí (so psami aj bez psov) a prišli k záveru, že z nich 87,3 percent ľudí so psom cvičilo 150 minút týždenne, čo je odporúčaná doba.

Štúdia zistila, že majitelia psov chodili častejšie von a aj na dlhšiu dobu, a táto činnosť nenahrádzala cvičenie, bol to pohyb navyše. „Naše zistenia podporujú úlohu domácich psov pri podpore a udržiavaní pozitívnych zdravotných návykov ako je chôdza,“ uviedli vedci.

„Bez psov je pravdepodobné, že úroveň fyzickej aktivity obyvateľstva bude oveľa nižšia," dodali.