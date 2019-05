Ťažké chvíle Bolka Polívku: Lekárom sa dlho nedarilo odhaliť, že má vážnu chorobu

Český herec Bolek Polívka (69) zápasil so zdravotnými problémami.

Nedávno odpremiéroval vo svojom divadle v Brne hru s názvom Klíšte. A denník Blesk zistil, za jej vznikom sú smutné dôvody. Polívka totiž dostal boreliózu, ktorú prenášajú práve kliešte. ,,Pred štyrmi rokmi som prekonal boreliózu a chcel som sa tým pomstiť!“ vysvetľuje s humorom sebe vlastným herec. ,,Ja som dlho netušil, že ju mám. Prisudzoval som problémy, ktoré sa objavili, tomu, že chátram a starnem,“ povedal Polívka Blesku.

Ako sa choroba prejavovala? ,,Veľkou slabosťou. Nemohol som si kľaknúť, dať si dole tričko, narovnať sa ani zdvihnúť ruku, pretože ma boleli kĺby. Ešte mi moja Marcelka (partnerka, pozn. red.) hovorila na záhrade: ,Ty chodíš ako Lasica!´ (ľahko v predklone, pozn. Blesku) a ja som to považoval za lichôtku,“ smial sa herec. ,,V tom čase sa mi to trochu hodilo, pretože som hral šialeného starca, ale bolo mi zle. Pánovi režisérovi som hovoril: ,Nebudeš sa hnevať, keď si nekľaknem? Proste to nešlo´,“ spomína Polívka na problémy.

Povedal tiež, že lekárom trvalo dlho, kým boreliózu odhalili. ,,Stále som chodil na nejaké rehabilitácie, hovorili, že potrebujem cvičiť. Vôbec to nepomáhalo! A potom na to až prišli. Bolo to veľmi nepríjemné a som rád, že je to za mnou,“ uzavrel zlé spomienky pre Blesk.