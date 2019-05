Poníženie pre raperku Iggy Azalea, ktorej nahé fotky unikli na internet: Nechutné reakcie

Austrálska raperka Iggy Azalea deaktivovala svoje účty na sociálnych sieťach po tom, čo cez víkend na internet unikli jej nahé fotografie.

Snímky, na ktorých má odhalené prsia, vznikli ešte počas fotenia pre magazín GQ v roku 2016 a počas výberu na publikáciu ich vyradili. K rozhodnutiu stiahnuť sa zo sociálnych sietí 28-ročnú interpretku primälo to, že po ich zverejnení, ktoré ju "zasiahlo, zahanbilo, zneuctilo a nahnevalo", na ne dostala "zlomyseľné" a "ohavné" reakcie vrátane rôznych sexuálnych predstáv od mužov.

,,Mnoho komentárov, ktoré vidím, sú najmä od mužov zdieľajúcich ich myšlienky a predstavy o mojom tele, ktoré ma úprimne znepokojili. Tieto úplne zlé veci, ktoré ľudia hovoria, su ohromujúce a je mi z nich na zvracanie. Ak vás už niekto ponížil pred rodinou a tými, na ktorých vám záleží, možno sa viete stotožniť s tým, čím si prechádzam," vyjadrila sa na margo incidentu Azalea.



GQ publikoval len fotografie, na ktorých je síce interpretka odhalená, no prsia si zakrýva. Jednu z nahých fotografií, ktoré Azalea pre magazín nafotila, zase darovala ako narodeninový dar, jej plastickému chirurgovi. Raperka uviedla, že na zverejnenie nahých fotografií nikdy nedala súhlas, pretože bola uzrozumená s tým, že GQ také snímky nepublikuje. "Mnoho známych žien nafotilo obálky GQ so strategicky položenou rukou, a podobne, zakrývajúc svoje prsia. Vždy som mala pocit, že sú to krásne obálky, tak som sa chytila príležitosti. Nikdy som nevidela únik (fotografií, pozn. SITA) iných žien, a tak som sa (na uzavretom pľaci) pri pózovaní pre taký renomovaný magazín cítila pohodlne s vedomím, že len fotografie s rukami zakrývajúcimi (moje prsia) budú zvažované do tlače," vysvetlila s tým, že "nikto nemal dôvod nechávať si vyradené fotografie" a mali ich okamžite vymazať. Rodáčka zo Sydney plánuje v tejto veci podať trestné oznámenie. Snímky zhotovil fotograf Nino Muňoz, ktorý na službe Instagram uviedol, že ich ukradli a zverejnili bez jeho povolenia.

Iggy Azalea, vlastným menom Amethyst Amelia Kelly, sa ako šestnásťročná presťahovala zo Sydney do USA, kde sa chcela presadiť v hudobnom priemysle. Po prvý raz na seba upozornila virálnymi videoklipmi, ktoré zverejnila prostredníctvom YouTube. Medzi najznámenšie skladby patria Fancy s Charli XCX, Black Widow s Ritou Orou či Kream s Tygom. Následne v roku 2012 vydala EP nahrávku Glory. V rovnakom roku sa začala venovať aj modelingu, pričom bola napríklad tvárou značky Levi's. Debutový album The New Classic vydala v apríli 2014 a v novembri toho istého roka ponúkla aj jeho reedíciu s názvom Reclassified. Ako herečka sa predstavila v akčnej snímke Rýchlo a zbesilo 7 (2015).