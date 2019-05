Sen Čecha o úspešnom konci kariéry zničil jeho bývalý zamestnávateľ: Toto sme si nezaslúžili

Dnes už legendárny futbalový brankár Petr Čech (37) si koniec svojej hráčskej kariéry predstavoval určite inak.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V jeho poslednom zápase medzi tromi žrďami vyjadril viackrát túžbu pozdvihnúť nad hlavu majstrovskú trofej. V stredajšom finále Európskej ligy 2018/2019 v hlavnom meste Azerbajdžanu Baku však jeho Arsenal Londýn podľahol mestskému rivalovi FC Chelsea vysoko 1:4. Hoci rekordný český reprezentant počas zápasu úspešne zneškodnil štyri strely súpera na bránku, inkasoval najviac gólov od finále Pohára UEFA (predchodca EL, pozn.) 2005/2006, keď hráči FC Sevilla nasúkali Markovi Schwarzovi z FC Middlesbrough taktiež štyri góly. Po neúspešnom vystúpení svojho tímu netajil sklamanie.

"Je to niečo, čo sme si nezaslúžili. V pozadí diania totiž nik nevidí, ako usilovne pracuje celý manažment," hovoril Čech so slzami v očiach po finálovej prehre. Citoval ho web foxsports.com. Ešte v sezóne 2012/2013 sa tešil z triumfu v kontinentálnej pohárovej súťaži číslo dva práve s FC Chelsea spoločne s Edenom Hazardom. Ten ho ale v stredu po dlhšom čase "privítal" krutým spôsobom - dvakrát ho prekonal a poistil tak víťazstvo pre svoj tím. Aj preto bol koniec kariéry 37-ročného gólmana trpký. Svoje rozhodnutie však neľutuje.

"Musel som nastúpiť. Urobil som všetko pre to, aby som sa mohol za seba obzrieť a nemať žiadne výčitky. Mrzí ma len to, že sme tvrdo pracovali celý tento ročník a na jeho konci nemáme nič," poznamenal rodák z Plzne pre BT Sport. Tím z Emirates Stadium si po tomto neúspechu nezahrá ani v Lige majstrov 2019/2020. Miestenku si mohol zaistiť jedine ziskom trofeje, keďže v domácej súťaži Premier League skončil až na 5. mieste. Čech však uistil fanúšikov "kanonierov", že sa iba začína úspešná éra tímu pod vedením kouča Unaia Emeryho. "Všetkým, ktorí nás podporujú, viem povedať, že práca, ktorú sme v Arsenale odviedli za celú sezónu, sa prejaví v nasledujúcom ročníku. Tento tím bude omnoho silnejší," rozhovoril sa Čech.

Po tom, čo "zavesí kopačky na klinec", sú jeho ďalšie kroky neisté. Britské médiá síce referujú, že sa stane športovým riaditeľom FC Chelsea, avšak brankár spoza rieky Morava zatiaľ nič konkrétne neprezradil. "Do 30. júna som podľa zmluvy stále hráč Arsenalu. Dovtedy nepodniknem žiadne rozhodnutie," uzavrel Čech.

Bývalý reprezentačný gólman Česka (2002-2016) je rekordér v počte čistých kont v anglickej Premier League (202), v ktorej nastupoval práve za londýnske tímy FC Chelsea a Arsenal. Ligovú trofej zdvihol nad hlavu dohromady štyrikrát a na konte má rovnaký počet triumfov v FA Cup-e. V sezóne 2011/2012 sa tešil z výhry v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži Lige majstrov. Je aj rekordér českej reprezentácie, za ktorú nastúpil dohromady v 124 zápasoch, v zbierke má bronz z ME 2004. Dva roky predtým vychytal zlato na ME hráčov do 21 rokov.