Z mladej nevesty sa stala krátko po svadbe vdova: Manžel jej pomaly umieral pred očami

Príbeh ako vystrihnutý z románu skončil smrťou muža. Nešťastnej mladomanželke ostalo len zlomené srdce a spomienky.

Becca a Dan Thomas na seba náhodou narazili v kaviarni a hneď medzi nimi preskočila iskra. Rozprávali sa celé hodiny a mladík ju napokon pozval na rande. "Večer skončil jedením pizze a pozeraním filmu Predátor. Už vtedy som vedela, že tento chlap sa stane mojím manželom," cituje ženu z Anglicka portál The Sun. Dan mal však smutné tajomstvo, s ktorým sa podelil aj s Beccou. Trpel nevyliečiteľnou formou rakoviny, ktorá ho pomaly zabíjala. Ani hrozivá správa ju neodradila a ich vzťah naďalej prekvital.

Zaľúbenci sa rozhodli spečatiť svoju lásku v roku 2018 len pár týždňov po zásnubách. Za svoj veľký deň, ktorý zorganizovali za 24 hodín, utratili len tisíc libier (1100 eur). Dan bez paličky už nevládal ani poriadne chodiť, no na svadbe to dokázal. "Uličkou prešiel sám a s hrdo zdvihnutou hlavou," spomína Becca. "Svadbu sme tak rýchlo pripravili vďaka našim priateľom. Neviem, kde by som bola bez nich," dodala.

Krátko po svadbe skončil Dan v nemocnici a jeho zdravotný stav sa prudko zhoršoval. Vystrašená mladomanželka nemohla robiť nič iné, len sedieť pri jeho posteli a držať ho za ruku. "Sedela som pri ňom, keď mal silné bolesti a nedokázal ani len spať." Muž bol stále slabší a 16 dní po svadbe prehral svoj boj o život. Becca napriek všetkému svoje rozhodnutie neľutuje a Dana opísala ako dokonalého muža, ktorý jej dal všetko.