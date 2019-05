Žena našla po hádke svojho snúbenca obeseného: Srdcervúci nález vedľa jeho mŕtveho tela

Bola to na pohľad iba obyčajná hádka, skončila sa však tragédiou.

Mali sa brať, namiesto svadby rodina musela chystať pohreb. Brit Matthew Oliver († 28) pozeral so svojou snúbenicou futbalový zápas, potom sa pár škaredo pohádal. Lauren Clarke sa tak nahnevala, že po svojom snúbencovi hodila snubný prsteň, ktorý si zložila z prsta. Ani len netušila, aká hrôza bude nasledovať.

Keď mladá žena zišla po schodoch, naskytol sa jej zdrvujúci pohľad. Mathhew bol v izbe obesený. Vedľa neho bola kytica kvetov, ktorú svojej priateľke kúpil ako ospravedlnenie za predošlú hádku. Muž si totiž myslel, že sa s ním jeho láska rozišla. "Myslel si, že je koniec. Hodila som po ňom môj prsteň, keď na mňa zdvihol ruku. Nešiel so mnou do postele. Musel to urobiť, keď som spala," cituje zronenú Lauren britský denník Daily Mail.

Matthew mal mať podľa lekárov psychické problémy a predpísali mu aj antidepresíva, ktoré ale neužíval.