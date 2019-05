Londýn je modrý! Chelsea deklasovala Arsenal vo finále Európskej ligy rozdielom triedy

Futbalisti Chelsea Londýn zvíťazili v stredajšom finále Európskej ligy UEFA 2018/2019 nad mestským rivalom Arsenalom 4:1. "The Blues" triumfovali v súťaži druhýkrát v histórii po roku 2013.

Po bezgólovom prvom polčase rozhodli "The Blues" o svojom triumfe v rozpätí 16 minút druhého dejstva, počas ktorých strelili tri góly. Hrdinom zápasu bol Belgičan Eden Hazard. Ten dvakrát prekonal Petra Čecha, ktorý sa tak vo svojom poslednom súťažnom zápase cennej trofeje nedočkal.

Chelsea nadviazala na víťazstvo z ročníka 2012/2013, keď v rozhodujúcom dueli druhej najprestížnejšej európskej súťaže zdolala Benficu Lisabon 2:1. Na konto si tak pripísala druhý triumf z tejto súťaže. Zároveň sa stala prvým klubom od roku 2006, ktorý strelil vo finále Európskej ligy aspoň štyri góly. Pred trinástimi rokmi sa to podarilo FC Seviila, ktorá zdolala Middlesbrough 4:0.

Futbalová Európska liga 2018/2019 - finále - Baku (Azer.) - streda - konečný výsledok:

FC Chelsea (Angl.) - Arsenal Londýn (Angl.) 4:1 (0:0)

Góly: 65. a 72. E. Hazard (prvý z pok. kopu), 49. Giroud, 60. Pedro - 69. Iwobi, ŽK: 56. Pedro, 68. Christensen (obaja Chelsea), rozhodovali: Rocchi - Meli, Manganelli (všetci Tal.)

: Arrizabalaga - Azpilicueta, Christensen, D. Luiz, Emerson - Kanté, Jorginho, Kovačič (76. Barkley) - Pedro (71. Wilian), Giroud, E. Hazard (89. Zappacosta): P. Čech - Papastathopoulos, Koscielny, Monreal (66. Guendouzi) - Maitland-Niles, Torreira (67. Iwobi), G. Xhaka, Kolašinac - Özil (77. Willock) - Lacazette, Aubameyang

Úvodný polčas finálového stretnutia bol pomerne vyrovnaný, so šancami na oboch stranách. V 18. min si hráči zo severu Londýna pýtali pokutový kop, ale hlavný arbiter Gianluca Rocchi po súboji Kepu Arrizabalagu s útočiacim Alexandrom Lacazettom na biely bod neukázal. Španielsky brankár mal šťastie aj o osem minút neskôr, keď lopta z kopačky Granita Xhaku pohladila brvno jeho bránky. Až po polhodine hry sa dostali do zakončení aj hráči Chelsea, ale brankár Petr Čech postupne vyrazil strelecké pokusy Emersona Palmieriho a najmä Oliviera Girouda.

Peter Čech šokuje: Keď som remizoval v Chelsea, bolo to ako na pohrebe, v Arsenale sa nič nedialo

Góly začali padať až po zmene strán. V 49. min sa Giroud pretlačil cez krajana Laurenta Koscielneho a hlavičkou k pravej žrdi prekonal Petra Čecha. Zaznamenal už jedenásty gól v tomto ročníku Európskej ligy, čím potvrdil pozíciu najlepšieho strelca v tejto edícii. Chelsea v 60. min zvýšila náskok zásluhou Pedra Rodrígueza a o päť minút neskôr zasadil Arsenalu ďalší tvrdý úder Eden Hazard.

Belgičan premenil pokutový kop a upravil skóre duelu už na 3:0 v prospech "The Blues". Iskričku nádeje pre zverencov Unaia Emeryho ešte vykresal v 69. min vydareným half-volejom striedajúci Alex Iwobi, ale zakrátko zrazil "kanonierov" na kolená svojim druhým gólom Hazard.

