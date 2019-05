Nechutné divadlo v Číne: Brazílčan filmoval po nevinnom strete s rozhodcom

Simulovanie patrí k najväčším prekážkam fair-play vo futbale. Nájdeme ho vo všetkých ligách a často sa mu nevyhnú ani hviezdy. Tento hráč zašiel priďaleko.

Fanúšikovia čínskej ligy si cez víkend prišli na svoje. Na programe bolo derby medzi prvým tímom Peking Guoam a druhým Shanghai SIPG. Zápas však priniesol oveľa bizarnejší moment.

Hosťujúci Renato Augusto sa rozbehol priamo na hlavného arbitra zápasu, jemne do neho vrazil, no na trávnik sa zvalil v ukrutných bolestiach. Celý akt si vyslúžil prerušenie hry. Futbalistovi to tentokrát záhadne prešlo bez kartového ohodnotenia, ale jeho tím aj tak prehral 2:1.