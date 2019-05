Dôchodca Rudolf prišiel o peniaze, kým pozeral telku: Virtuálni zlodeji ma ošklbali o 700 eur!

Za 120 sekúnd bol ľahší o 700 eur! Dôchodca Rudolf Morávek (77) sedel 15. januára s manželkouv obývačke a pozerali televíziu.

Pokoj narušilo vyzváňanie telefónu, ktorý zdvihla Rudolfova manželka s tým, že volajú z Tatra banky. Dôchodca sa dozvedel, že mu z bezpečnostných dôvodov zablokovali debetnú kartu. Príčinou mala byť transakcia vykonaná vo Francúzsku, hoci tam bol manželský pár naposledy ešte v roku 1968. Obaja si nie sú vedomí žiadnej chyby, no banka má iný názor.

Pán Rudolf je klientom Tatra banky od roku 2002 a doteraz nemal žiadne problémy. „Po telefonáte z banky som išiel na druhý deň na pobočku, lebo som potreboval kartu a tiež som chcel zistiť, čo sa stalo,“ povedal nešťastný dôchodca. Na mieste sa dozvedel, že mu z účtu stiahli v priebehu dvoch minút 100, 300 a 300 eur z francúzskej firmy.

Na radu zamestnankyne napísal reklamáciu a čakal na správu v jeho prospech, keďže Francúzsko naposledy navštívil v roku 1968. „Tú kartu použijem dva až trikrát do roka. Peniaze, ktoré potrebujem, prevádzam na inú kartu, ktorou platím, aby tam nebolo veľa peňazí. Ten vybielený účet je naša rezerva,“ vysvetlil Rudolf. Podľa neho nenakupujú v internetových obchodoch, ani nezadávajú údaje tam, kam by nemali.

„Peniaze z internetbankingu presúva väčšinou manželka. Dokonca mám aplikáciu Tatra banky v tablete aj v mobile,“ krúti nechápavo hlavou dôchodca. Po mesiaci mu napokon z banky prišla odpoveď, že prípad sa im nepodarilo prešetriť. „Ich odpoveď bola, že som 15. januára navštívil phishingovú stránku a zadal som údaje z karty.

Toto opäť potvrdili o ďalší mesiac, keď som žiadal prešetrenie prípadu,“ priznal smutný dôchodca, ktorý sa stále nevie dovolať pravdy. „Vtedy som naozaj sedel s manželkou v obývačke a nezadávali sme žiadne transakcie,“ uzavrel. Banka mu oznámila, že podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. U seba nezistila žiadne pochybenie.

Čo je phishing?

Podvodník sa snaží pomocou návnady v elektronickej komunikácii vylákať od ľudí osobné údaje ako heslá či používateľské mená. Podvodný email je zo strany útočníka formulovaný tak, aby vzbudzoval dojem, že odosielateľom je banka.

Prípady posudzuje individuálne

Boris Fojtík, hovorca Tatra banky

Pri posudzovaní situácií, v ktorých prišlo k zneužitiu klientskych údajov, postupujeme vždy individuálne. V situácii, keď klient poskytne svoje údaje tretej strane, ktorá ich zneužila, dochádza k priamemu útoku na klienta. Vždy je nám veľmi ľúto, keď dochádza k takýmto situáciám, ale zároveň si dovoľujeme poznamenať, že ak je útok namierený proti klientovi, je to mimo prostredia banky.

Mal by podať trestné oznámenie

Róbert Bános, advokát

Klient banky by mal podať trestné oznámenie - aj z dôvodu, ak by sa príp a d riešil ďalej, bude mať dôkaz, že to riešil aj on. Sudca na túto skutočnosť môže prihliadnuť, ak by malo prísť k žalobe na banku. Keď mu zamietli reklamáciu, mal by požiadať o prešetrenie zamietnutej reklamácie a tiež sa môže obrátiť na bankového ombudsmana. Pokiaľ príde k opätovnému zamietnutiu, jedinou možnosťou je podať žalobu na banku a vymáhať peniaze cestou súdu, ak by sa dokázalo, že naozaj nedošlo k pochybeniu z klientovej strany. Potom bude banka povinná vrátiť peniaze.