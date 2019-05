Lavínu v Smere spustil kritický list: Tvrdé slová Pellegriniho, pre vzburu sa vyhráža radikálnym krokom!

Dusno v najsilnejšej vládnej strane. Po tom, čo Smer nevyhral eurovoľby - prvé celoštátne voľby za posledných 15 rokov, ozvali sa nabrúsení straníci.

Poriadne kritický list iniciovala košická podpredsedníčka Monika Smolková (62), ktorú podľa jej slov podporili desiatky straníkov. Základnou myšlienkou je, aby z čela strany odišiel Robert Fico (54) a nahradil ho Peter Pellegrini (43). Ako na to reagujú najsilnejší muži Smeru?

V liste sa píše, že v strane majú problém so zháňaním voličov, pre ktorých sa stala symbolom korupcie či dokonca mafie. „Želáme si nebyť spájaní s kauzami a individuálnymi zlyhaniami vrcholných funkcionárov strany,“ konštatujú smeráci. Hovoria, že žiadajú odchod Fica a Roberta Kaliňáka, ktorý je podpredsedom, a moci sa má chopiť Pellegrini. Výzva na odstúpenie zaznela na krajskej rade už pred mesiacom a pol. Prišla s ňou končiaca europoslankyňa Smolková. Po zbabraných voľbách do Bruselu, stranu predbehla koalícia PS/Spolu, jej interný hlas zaznel aj verejne. Smolková tvrdí, že má podporu naprieč Slovenskom.

Jej výzva dala do pozoru aj všetky stranícke špičky. Fico priamo nereagoval, je odcestovaný v zahraničí, no strana tvrdí, že o žiadnej vzbure v Smere nemôže byť reč. „V strane SMER-SD budeme diskutovať o volebnom výsledku a každý člen môže vyjadriť demokraticky svoj názor. Ale strana je jednotná a určite budeme o budúcnosti strany rozhodovať na riadnom sneme,“ skonštatovali z tlačového odboru.

Sám Pellegrini jednoznačne neodmietol požiadavky vzbúrencov z východného Slovenska. „Čaká nás rozhodujúce obdobie v strane. Vzhľadom na to, že sa blížia veľké parlamentné voľby a ja urobím všetko pre to, aby ich Smer vyhral a mohol byť súčasťou vládnej koalície, ale preto bude musieť prejsť zásadnou reformou. Ak sa to podarí, tak sa budeme vídavať ešte často, ak sa to nepodarí, tak sa možno my osobne, ja s vami, stretávať nebudeme,“ povedal.

Tajné stretnutie stúpencov Pellegriniho

Nový Čas zastihol skupinku politikov Smeru v pondelok na tajnom nočnom stretnutí. Spoločne sedeli štyria vplyvní muži strany - Richard Raši, Martin Glváč, Peter Žiga a Peter Kažimír (ten prechádza do NBS). Všetci sa považujú za skupinku, ktorá podporuje Pellegriniho. O čom diskutovali, zostáva záhadou, no stredajšie vyjadrenia svedčia o tom, že Fico sa na ich jednoznačnú podporu spoliehať zrejme nemôže. „Pellegrini postupoval od tých najnižších úrovní cez krajské štruktúry a dostal sa až do vrcholového vedenia strany. Je plnohodnotne pripravený na pokračovanie,“ povedal Žiga.

S Ficom ťažko, bez neho ešte ťažšie

Tomáš Koziak, politológ

Toto je jeden z ďalších príznakov, že tá strana odchádza z politického výslnia. Je vidieť, že preferencie padajú, toto je dlhodobý trend a toto je len reakcia ľudí v strane na to. Predpokladajú, že strana síce tie voľby vyhrá, ale nebude skladať vládu a teraz ide o to, akým spôsobom sa uhrá ten výsledok. A tá skupina identifikovala, že za ten prepad tých preferencií môže Robert Fico, Robert Kaliňák a tá skupina okolo Fica. S Ficom to ide ťažko, ale je dosť možné, že Smeru to pôjde bez Fica ešte ťažšie.

Táto žena to spustila

Monika Smolková, krajská podpredsedníčka Smeru Otvoriť galériu Smolková sa ostro pustila do Smeru. Zdroj: anc

Prečo ste prišli s touto výzvou práve teraz?

Výzva prišla v pravý čas, lebo pri kampani na prezidenta SR a do eurovolieb sme sa stretávali s členmi a starostami za Smer-SD. Vyjadrovali nespokojnosť na fungovanie, resp. nefungovanie strany.

Ste za iniciatívou sama alebo je vás viac?

Len tlmočím názory všetkých tých ľudí, pričom pod výzvu nie som podpísaná len ja. Je nás mnoho, podpisy predložíme strane, predsedníctvu, aby sa o tom diskutovalo. Po spustení výzvy sa mi už o pár hodín ohlásili ľudia s podporným stanoviskom z Nových Zámkov, z Bystrice, Prešova, naprieč celým Slovenskom. Treba si uvedomiť, že stranu tvoria členovia a my musíme diskutovať a s nimi vedenie diskutuje málo alebo vôbec.

Prečo sa to nerieši interne, ale verejne?

Keby na predsedníctve strany čítali naše krajské zápisnice, tak by zistili, že som sa veľmi kriticky vyjadrovala už pred rokom i dvoma. Teraz opätovne na krajskej rade, kde sme prijali uznesenie, aby predseda R. Fico prišiel na našu radu. Odozva nebola žiadna. Pred mesiacom sme pánovi Stromčekovi písali veľmi kriticky vyhodnotenie prezidentských volieb, no bez odozvy.

Prišli by ste s výzvou, aj keby ste boli na kandidátke do Bruselu?

Táto výzva nevznikla teraz, keď som sa dozvedela, že nie som na kandidátke. Vznikala začiatkom roka.

Štefan Bašták, člen Smeru Otvoriť galériu Štefan Bašták Zdroj: anc

Myslím si, že je to dobrá výzva a asi to treba takto pohnúť. Lebo nič sa nehýbe k lepšiemu a cítime to tu. Zatiaľ som o výzve nepočul, ale ak bude, tak sa asi aj my pripojíme.