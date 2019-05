Čaputová exkluzívne prehovorila o špekuláciách okolo rozchodu: Je za ich krízou niekto tretí?

Prezidentka Zuzana Čaputová (45) šokovala Slovensko, keď len dva mesiace po víťazných voľbách priznala krízu v dvojročnom vzťahu s Petrom Konečným (53).

Hlava štátu úprimne skonštatovala, že v súčasnosti riešia, čo vlastne spravia do budúcnosti a je otázne, či Konečný vôbec zavíta na chystanú inauguráciu. V súvislosti s vážnou situáciou v jej súkromí sa objavili špekulácie, či za možným rozchodom nestojí aj niekto tretí.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Samostatné nákupy, fandenie na hokeji s kamarátmi a voľby len v spoločnosti ochranky. Čaputová sa posledné týždne na verejnosti už neobjavovala so svojím partnerom. „Naozaj prechádzame ťažkým obdobím vyrovnávania sa so situáciou, v ktorej sme sa ocitli,“ rozhovorila sa. Konečný dodal, že sú stále v kontakte a uvidia, čo prinesie čas. V súčasnosti riešia aj to, či jej partner príde na slávnostnú inauguráciu.

Po tom, čo priznali krízu v ich dvojročnom vzťahu, sa objavili špekulácie, či za tým nestojí niekto tretí. Čaputová reagovala jasne. „Takéto špekulácie odmietam, nie je to pravda. Ako som napísala na sociálne siete, prechádzame si ťažkým obdobím, ale zostávame v kontakte,“ prezradila pre Nový Čas prezidentka.

Problémom je totiž fakt, že ich vzťah bol tlačený do polohy, v ktorej sa obaja ešte necítili komfortne - vyrušovali ich otázky o svadbe či úlohách „prvého frajera“ v Paláci a na zahraničných návštevách. Nový Čas sa rozprával aj s blízkou kamarátkou Konečného, ktorá tvrdí, že je neviazaný typ človeka.

Jeho pôsobenie po boku Čaputovej si však vyžaduje viac kontroly a reprezentácie, ako bol zvyknutý. „Je bohémsky typ, muzikant. Hráva kade-tade, s priateľmi dokáže aj do rána diskutovať o živote. To, ako sa museli teraz schovávať, a aká zmena životného štýlu ho čakala, to asi nebol ochotný akceptovať,“ uzavrela Petrova známa.

Básne Petra Konečného

Partner prezidentky je fotograf, umelec, ale aj básnik. Sám zložil niekoľko básní, ktoré vydal aj knižne. Nevyhýbal sa v nich ani témam o rozchode a láske.

Krátky príbeh o láske

Padla si mi do oka,

stala si sa slzou.

Krátky príbeh o láske,

čo po tvári skĺzol.

Utriem si ju prstami,

nech je chvíľu v dlani,

z mora slaná kvapôčka,

ktorá neprischla mi.

Príliš

Príliš tichá na lásku,

príliš plachá na hriech,

v ústach nemú otázku,

či je ľuďom na smiech.

Príliš dobrá pre život,

pre smrť príliš mladá.

Len akoby omylom

seba v niekom hľadá.

Príliš sama na úsmev,

príliš smutná na smiech.

Ráno sa jej prisnilo,

že ju niekto za driek

príliš dobre privinul,

príliš pevne stisol.

Duši, telu nádej dal,

ústam, srdcu, citom.